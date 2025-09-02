Orizzonti Futuri ripristinerà completamente l'area giochi di piazzetta Jacobellis

Verrà completamente ripristinata e data una nuova vita all'area giochi diUna lettera accorata scritta direttamente dall'assessore ai Lavori Pubblici nonché vicensindaco, Gaetano Depalo, è stata inviata all'associazioneche già in passato aveva donato, sempre su suo impulso, ben tre defibrillatori.Alla richiesta di intervento sul sito, affinché si potesse dimostrare che una comunità sana non può essere vinta, ma anzi deve rinascere e ripartire, l'associazioneha risposto positivamente impegnandosi a sostenere totalmente i costi del ripristino dello spazio ludico per bambini, per, danneggiato a luglio scorso da un vile atto criminale inferto alla Città. Attualmente sono ancora in corso le indagini nella speranza di individuare i responsabili.Così dichiara l'assessore Depalo: «Avevamo voluto riqualificare quello spazio per creare luoghi di aggregazione sana dove potersi incontrare e confrontarsi piuttosto che restare chiusi in una bolla di solitudine rappresentata dal mondo dei social o altro. Ma un gruppo di vili e balordi hanno spezzato questo intendimento. Lache ringrazio di vero cuore nella persona del suo socio Fondatore e Componente dl Consiglio Direttivo Nazionale,ha accolto con entusiasmo la mia richiesta di riportare alla luce questo spazio e per aver dimostrato, ancora una volta, l'assoluta sensibilità dell'associazione che da anni si preoccupa di temi sociali con grande dedizione ed impegno in tutta Italia».Questa la risposta del socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Orizzonti Futuri,: «Giovinazzo è una Città straordinaria ed è vissuta da una comunità sana e da gente perbene. Non poteva un singolo e deprecabile gesto svilire l'impegno e la dedizione di una comunità intera impegnata costantemente nella sua crescita civile, culturale e sociale. Ho perorato la richiesta del Vicesindaco Gaetano Depalo, dinnanzi al Consiglio Direttivo dellae senza troppi indugi abbiamo deliberato il sostegno dovuto. Il nostro progetto nazionale,, già promosso e realizzato in altre platee, posso pertanto annunciare che verrà presto accolto anche nella Città di Giovinazzo».