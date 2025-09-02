Incendio piazzetta Iacobellis
Incendio piazzetta Iacobellis
Vita di città

Orizzonti Futuri ripristinerà completamente l'area giochi di piazzetta Jacobellis

Era stata data alle fiamme nella notte tra il 29 ed il 30 luglio scorsi da vandali

Giovinazzo - martedì 2 settembre 2025
Verrà completamente ripristinata e data una nuova vita all'area giochi di Piazzetta Jacobellis. Una lettera accorata scritta direttamente dall'assessore ai Lavori Pubblici nonché vicensindaco, Gaetano Depalo, è stata inviata all'associazione Orizzonti Futuri che già in passato aveva donato, sempre su suo impulso, ben tre defibrillatori.
Alla richiesta di intervento sul sito, affinché si potesse dimostrare che una comunità sana non può essere vinta, ma anzi deve rinascere e ripartire, l'associazione Orizzonti Futuri ha risposto positivamente impegnandosi a sostenere totalmente i costi del ripristino dello spazio ludico per bambini, per circa 13.000 euro, danneggiato a luglio scorso da un vile atto criminale inferto alla Città. Attualmente sono ancora in corso le indagini nella speranza di individuare i responsabili.

Così dichiara l'assessore Depalo: «Avevamo voluto riqualificare quello spazio per creare luoghi di aggregazione sana dove potersi incontrare e confrontarsi piuttosto che restare chiusi in una bolla di solitudine rappresentata dal mondo dei social o altro. Ma un gruppo di vili e balordi hanno spezzato questo intendimento. La Orizzonti Futuri, che ringrazio di vero cuore nella persona del suo socio Fondatore e Componente dl Consiglio Direttivo Nazionale, Antonio La Ghezza, ha accolto con entusiasmo la mia richiesta di riportare alla luce questo spazio e per aver dimostrato, ancora una volta, l'assoluta sensibilità dell'associazione che da anni si preoccupa di temi sociali con grande dedizione ed impegno in tutta Italia».

Questa la risposta del socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Orizzonti Futuri, Antonio La Ghezza: «Giovinazzo è una Città straordinaria ed è vissuta da una comunità sana e da gente perbene. Non poteva un singolo e deprecabile gesto svilire l'impegno e la dedizione di una comunità intera impegnata costantemente nella sua crescita civile, culturale e sociale. Ho perorato la richiesta del Vicesindaco Gaetano Depalo, dinnanzi al Consiglio Direttivo della Orizzonti Futuri, e senza troppi indugi abbiamo deliberato il sostegno dovuto. Il nostro progetto nazionale, "Adotta un parco", già promosso e realizzato in altre platee, posso pertanto annunciare che verrà presto accolto anche nella Città di Giovinazzo».
  • Gaetano Depalo
  • Orizzonti Futuri
  • piazzetta Iacobellis
La Sagra della pizzella non si svolgerà: ecco perché
2 settembre 2025 La Sagra della pizzella non si svolgerà: ecco perché
Una nuova discarica sulla provinciale tra Giovinazzo e Terlizzi
2 settembre 2025 Una nuova discarica sulla provinciale tra Giovinazzo e Terlizzi
Altri contenuti a tema
Scuole e palazzetto vandalizzati, interventi del Comune di Giovinazzo Attualità Scuole e palazzetto vandalizzati, interventi del Comune di Giovinazzo Focus sul comportamento di molti "nostri figli", ma anche su vecchie cattive abitudini degli adulti
Rogo piazzetta Iacobellis, PVA: «Condividiamo parole sindaco, ma...» Politica Rogo piazzetta Iacobellis, PVA: «Condividiamo parole sindaco, ma...» Un post della civica di opposizione per sottolineare alcuni aspetti
Rogo giochi piazzetta Jacobellis: ragazzi ridono dopo aver appiccato il fuoco - il VIDEO Cronaca Rogo giochi piazzetta Jacobellis: ragazzi ridono dopo aver appiccato il fuoco - il VIDEO Il sindaco Sollecito ha diffuso il video ripreso da una telecamera posta su una impalcatura in zona
Incendio piazzetta Iacobellis, la nota di Sinistra Italiana Giovinazzo Politica Incendio piazzetta Iacobellis, la nota di Sinistra Italiana Giovinazzo Dalla segreteria: «Occorre un piano straordinario per la cura e la difesa dei beni comuni»
Livellata l'area attigua al Centro Comunale di Raccolta Attualità Livellata l'area attigua al Centro Comunale di Raccolta Verifiche e campionamenti di rito effettuati a monte
Centro storico, il punto di vista di Sollecito e Depalo - VIDEO Attualità Centro storico, il punto di vista di Sollecito e Depalo - VIDEO Sindaco ed assessore ai Lavori Pubblici annunciano la chiusura imminente del cantiere di piazza Duomo e spiegano le prossime tappe
Lavori al basolato in piazza Duomo in dirittura d'arrivo Attualità Lavori al basolato in piazza Duomo in dirittura d'arrivo Depalo: «Ringrazio i cittadini per la pazienza»
Forza Italia, Gaetano Depalo Responsabile pugliese Dipartimento Difesa Politica Forza Italia, Gaetano Depalo Responsabile pugliese Dipartimento Difesa Il vicesindaco ha ricevuto l'incarico dalla segreteria regionale del partito
Gabriella Genisi a Giovinazzo per le nuove indagini di Lolita Lobosco
2 settembre 2025 Gabriella Genisi a Giovinazzo per le nuove indagini di Lolita Lobosco
Razzia notturna nell'area di servizio Eni, danni per migliaia di euro
1 settembre 2025 Razzia notturna nell'area di servizio Eni, danni per migliaia di euro
Scuole e palazzetto vandalizzati, interventi del Comune di Giovinazzo
1 settembre 2025 Scuole e palazzetto vandalizzati, interventi del Comune di Giovinazzo
"Giovinazzo Estate 2025 ", tutti gli eventi di settembre
1 settembre 2025 "Giovinazzo Estate 2025", tutti gli eventi di settembre
"Giovinazzo Estate 2025 ", tutti gli appuntamenti dell'ultima domenica di agosto
31 agosto 2025 "Giovinazzo Estate 2025", tutti gli appuntamenti dell'ultima domenica di agosto
Agostino Picicco protagonista a "Libri nel Borgo Antico "
31 agosto 2025 Agostino Picicco protagonista a "Libri nel Borgo Antico"
Prevalenza di sole e massime in calo nell'ultima domenica di agosto
31 agosto 2025 Prevalenza di sole e massime in calo nell'ultima domenica di agosto
"In spem peregrinantes ", così Dino Mottola racconta la Festa Patronale di Giovinazzo
30 agosto 2025 "In spem peregrinantes", così Dino Mottola racconta la Festa Patronale di Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.