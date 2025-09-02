Vita di città
Orizzonti Futuri ripristinerà completamente l'area giochi di piazzetta Jacobellis
Era stata data alle fiamme nella notte tra il 29 ed il 30 luglio scorsi da vandali
Giovinazzo - martedì 2 settembre 2025
Verrà completamente ripristinata e data una nuova vita all'area giochi di Piazzetta Jacobellis. Una lettera accorata scritta direttamente dall'assessore ai Lavori Pubblici nonché vicensindaco, Gaetano Depalo, è stata inviata all'associazione Orizzonti Futuri che già in passato aveva donato, sempre su suo impulso, ben tre defibrillatori.
Alla richiesta di intervento sul sito, affinché si potesse dimostrare che una comunità sana non può essere vinta, ma anzi deve rinascere e ripartire, l'associazione Orizzonti Futuri ha risposto positivamente impegnandosi a sostenere totalmente i costi del ripristino dello spazio ludico per bambini, per circa 13.000 euro, danneggiato a luglio scorso da un vile atto criminale inferto alla Città. Attualmente sono ancora in corso le indagini nella speranza di individuare i responsabili.
Così dichiara l'assessore Depalo: «Avevamo voluto riqualificare quello spazio per creare luoghi di aggregazione sana dove potersi incontrare e confrontarsi piuttosto che restare chiusi in una bolla di solitudine rappresentata dal mondo dei social o altro. Ma un gruppo di vili e balordi hanno spezzato questo intendimento. La Orizzonti Futuri, che ringrazio di vero cuore nella persona del suo socio Fondatore e Componente dl Consiglio Direttivo Nazionale, Antonio La Ghezza, ha accolto con entusiasmo la mia richiesta di riportare alla luce questo spazio e per aver dimostrato, ancora una volta, l'assoluta sensibilità dell'associazione che da anni si preoccupa di temi sociali con grande dedizione ed impegno in tutta Italia».
Questa la risposta del socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Orizzonti Futuri, Antonio La Ghezza: «Giovinazzo è una Città straordinaria ed è vissuta da una comunità sana e da gente perbene. Non poteva un singolo e deprecabile gesto svilire l'impegno e la dedizione di una comunità intera impegnata costantemente nella sua crescita civile, culturale e sociale. Ho perorato la richiesta del Vicesindaco Gaetano Depalo, dinnanzi al Consiglio Direttivo della Orizzonti Futuri, e senza troppi indugi abbiamo deliberato il sostegno dovuto. Il nostro progetto nazionale, "Adotta un parco", già promosso e realizzato in altre platee, posso pertanto annunciare che verrà presto accolto anche nella Città di Giovinazzo».
