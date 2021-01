Piazzetta Iacobellis, il Comune di Giovinazzo affida i lavori per una nuova area giochi

Con determinazione dirigenziale n.245 del 2020, il Comune di Giovinazzo ha affidato, mediante acquisto diretto sul MePA, alla società modugnesei lavori per la creazione di una nuova area giochi innel quartiere San Giuseppe.L'importo dicomprende la fornitura, il trasporto e la posa dei giochi in un'area che l'Assessorato ai Lavori Pubblici, guidato davuole da tempo rendere maggiormente fruibile dai residenti del quartiere, con uno sguardo rivolto ai più piccoli.La spesa complessiva sarà die si inserisce in un più articolato programma di riqualificazione di zone situate in aree periferiche della città. In un recente passato era accaduto per piazzetta Toselli sempre nel rione San Giuseppe, piazzetta Cairoli nei pressi delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi, piazza Stallone nel quartiere Sant'Agostino (dove sono in corso i lavori per realizzare la velostazione) e piazzetta don Tonino Bello nel rione Immacolata.Sotto il nostro articolo i rendering per comprendere meglio come dovrebbe essere realizzata la nuova area giochi in piazzetta Iacobellis.