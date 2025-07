Rogo giochi piazzetta Jacobellis: ragazzi ridono dopo aver appiccato il fuoco - il VIDEO

«Stanotte alle 3.30 alcuni ragazzi hanno appiccato il fuoco ai giochi per bambini della villetta di via Jacobellis muniti di una tanica di benzina. Queste le immagini degli autori di questo gesto. Lavoreremo con altre immagini per giungere ai colpevoli, pertanto invito questi ragazzi a farsi avanti alle forze dell'ordine, la gravità di quanto fatto non ci permette di arretrare e di mettere fine al tutto con un buffetto sulle guance, potevano prendere fuoco gli alberi e le auto e non sappiamo che altro poteva succedere».Lo ha dichiarato sui canali social il sindaco di Giovinazzo,Di seguito il video delle telecamere che hanno ripreso il momento in cui giovani scappano ridendo dopo aver appiccato il fuoco. Le riprese da una telecamera posta in un cantiere edile in zona. Il materiale è al vaglio degli inquirenti e nelle prossime ore dovrebbero esservi sviluppi.