Rifiuti Incontro Area Metropolitana
Rifiuti Incontro Area Metropolitana
Attualità

Abbandono rifiuti, un piano straordinario da 6,5 milioni di euro nell'area metropolitana

Anche Giovinazzo all'incontro col sindaco metropolitano Vito Leccese

Giovinazzo - martedì 26 agosto 2025 10.28 Comunicato Stampa
Un piano straordinario di contrasto all'abbandono dei rifiuti sulle strade metropolitane, una strategia che unisca misure urgenti e una programmazione strutturale per affrontare un fenomeno che danneggia l'ambiente, la sicurezza stradale e l'attrattività turistica del territorio.
Il tema è stato al centro dell'incontro promosso, ieri mattina, martedì 26 agosto, dal sindaco metropolitano Vito Leccese con i 41 comuni del territorio per condividere e confrontarsi sull'attuazione degli interventi che, già nelle prossime settimane, entreranno nella fase operativa.

«Esiste un fenomeno, il turismo dei rifiuti, che non ha niente a che vedere con l'attrattività del nostro territorio, anzi che purtroppo agisce in danno ai nostri territori, sia dal punto di vista ambientale sia da quello economico – ha dichiarato Leccese - Questo turismo è praticato nella stragrande maggioranza dei casi da cittadini che nella Città metropolitana di Bari sono nati, cresciuti e che oggi ci vivono. Infatti, oltre il 56 per cento delle sanzioni elevate ai danni di chi ha abbandonato rifiuti lungo le strade metropolitane o nelle contrade delle nostre campagne era residente in uno dei Comuni metropolitani, nelle vicinanze del luogo dell'abbandono.

L'incontro di oggi, con tutti i sindaci e i responsabili del servizio igiene e delle polizie locali dell'area metropolitana, serve proprio a creare una rete di controlli che non lasci più spazio a illeciti di questo tipo. Abbiamo 1700 km di strade metropolitane e, nel corso degli ultimi due anni, la Città metropolitana ha investito 2,4 milioni di euro per la pulizia lungo i cigli o le piazzole, scambiate spesso per discariche a cielo aperto da chi vive nei pressi di quelle stesse strade.

Per questo oggi abbiamo voluto condividere con i sindaci le soluzioni individuate a partire da un intervento straordinario a breve termine: 1,8 milioni di euro, proventi delle sanzioni amministrative fatte in questi anni proprio per l'abbandono dei rifiuti, per una pulizia straordinaria delle nostre strade. A settembre, inoltre, bandiremo il nuovo accordo quadro per individuare il gestore del nuovo servizio per i prossimi anni.

Da subito con i sindaci degli ARO valuteremo le situazioni più critiche dove interverremo con un servizio straordinario che attiverà la Città metropolitana ad horas con 140mila euro già disponibili, e metteremo in piedi una centrale di controllo strategico con l'utilizzo di telecamere di ultima generazione e intelligenza artificiale per contrastare ancora più tempestivamente e più efficacemente questo "turismo dei rifiuti" che rischia di diventare una vera e propria piaga per il nostro territorio. Nello specifico ho chiesto al prefetto di poter utilizzare i fondi del PON legalità per la realizzazione di una vera e propria control room».

Accogliendo le proposte di alcuni amministratori, il sindaco metropolitano ha anche annunciato che chiederà alla Regione Puglia la dichiarazione dello stato di emergenza per l'abbandono dei rifiuti e i roghi tossici al di fuori dei centri abitati affinché la gravità del fenomeno venga affrontata con strumenti straordinari.

Il piano metropolitano prevede, dunque, un investimento complessivo di circa 6,5 milioni di euro così suddivisi: 140mila euro per fronteggiare nell'immediato le situazioni più critiche; 1,8 milioni di euro, proventi di sanzioni amministrative, da utilizzare per interventi di rimozione e smaltimento attraverso un'interlocuzione con gli ARO e con gli stessi comuni per il trasferimento dei fondi; 2,8 milioni di euro per l'attivazione di un nuovo accordo quadro biennale per la rimozione dei rifiuti e 2 milioni per la realizzazione di una infrastruttura di rete digitale della viabilità metropolitana.

L'incontro con i sindaci è stato anche l'occasione per ribadire l'importanza del nuovo quadro normativo di riferimento che ha recentemente registrato rilevanti novità: con il Decreto Legislativo n. 116 dell'8 agosto 2025, nell'ambito delle misure per il contrasto ai roghi di rifiuti nella cosiddetta "Terra dei Fuochi", è stato previsto un inasprimento delle sanzioni. In particolare, oltre all'ammenda che può variare da 1.500 a 18.000 euro (con un quarto del massimo fissato a 4.500 euro), è stata introdotta anche la sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi per i responsabili delle violazioni e l'eventuale confisca del veicolo.

Secondo i dati rilevati dalla Polizia metropolitana, nel 2024 sono stati registrati 240 episodi, oltre la metà risolti in via amministrativa, mentre nei primi sei mesi del 2025 quelli rilevati sono già 149, con 101 persone denunciate. La Polizia metropolitana ha, inoltre, potenziato i controlli con il potenziamento delle fototrappole mobili, spostate ogni 15 giorni, e con due droni per il monitoraggio dall'alto.

All'incontro hanno partecipato anche il segretario generale della Città metropolitana, Dino Susca, i consiglieri metropolitani delegati Michelangelo Cavone (viabilità) e Maria La Ghezza (ambiente), la comandante della Polizia metropolitana Maria Centrone, i dirigenti Nico Vitto (servizio finanziario) e Aldo Lastella (Sevizio viabilità), i sindaci, o loro delegati, e i comandanti delle polizie locali dei 41 comuni metropolitani.
Rifiuti Incontro Area Metropolitana
  • Rifiuti Giovinazzo
"Favolosi 50 ", la celebrazione dei cinquantenni di Giovinazzo
26 agosto 2025 "Favolosi 50", la celebrazione dei cinquantenni di Giovinazzo
Xylella a Giovinazzo, l'incontro pubblico con Salvatore Infantino
26 agosto 2025 Xylella a Giovinazzo, l'incontro pubblico con Salvatore Infantino
Altri contenuti a tema
Continua l'abbandono di rifiuti in via Madonna degli Angeli. Nessuno interviene Continua l'abbandono di rifiuti in via Madonna degli Angeli. Nessuno interviene Ancora bustoni di indifferenziato domestico nei pressi dei cestini
Sversavano rifiuti liquidi sul lungomare Marina Italiana, due denunciati Cronaca Sversavano rifiuti liquidi sul lungomare Marina Italiana, due denunciati I militari della Guardia Costiera hanno sorpreso un uomo mentre lavava alcuni bidoni dei rifiuti direttamente in strada
«Una discarica a cielo aperto»: la segnalazione di una cittadina «Una discarica a cielo aperto»: la segnalazione di una cittadina Degrado e inciviltà in Contrada Cafaro
19 Ancora rifiuti domestici abbandonati tra via San Giuseppe e via Madonna degli Angeli Ancora rifiuti domestici abbandonati tra via San Giuseppe e via Madonna degli Angeli Continua la "pessima abitudine". Bisogna intervenire con mano ferma
L'altro sabato sera a Ponente L'altro sabato sera a Ponente Rifiuti ed inciviltà senza controllo si ripetono ad ogni weekend
Ancora spazzatura all'angolo tra via San Giuseppe e via Madonna degli Angeli Ancora spazzatura all'angolo tra via San Giuseppe e via Madonna degli Angeli Una nuova segnalazione dei lettori
PrimaVera Alternativa dice "NO" all'abbandono del porta a porta Politica PrimaVera Alternativa dice "NO" all'abbandono del porta a porta Le ragioni in un comunicato stampa che riassume il senso dell'intervento del consigliere Capurso
Ennesima vergogna urbana: materassi abbandonati in via Piscitelli Ennesima vergogna urbana: materassi abbandonati in via Piscitelli Nessuno vede, pochi patiscono sanzioni. Quel senso d'impunità diffuso fomenta l'inciviltà
Disabilità, anche Giovinazzo tra le stazioni del Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana
25 agosto 2025 Disabilità, anche Giovinazzo tra le stazioni del Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana
Il giovinazzese Alessandro Garofalo firma con il Monopoli 1966
25 agosto 2025 Il giovinazzese Alessandro Garofalo firma con il Monopoli 1966
Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off
25 agosto 2025 Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off
Miss Italia, a Giovinazzo eletta Miss Cinema Puglia
25 agosto 2025 Miss Italia, a Giovinazzo eletta Miss Cinema Puglia
Polisportiva Juvenatium organizza il secondo Torneo di Bocce "Città di Giovinazzo "
25 agosto 2025 Polisportiva Juvenatium organizza il secondo Torneo di Bocce "Città di Giovinazzo"
Santommaso Festival, il bilancio dell'ultima serata
25 agosto 2025 Santommaso Festival, il bilancio dell'ultima serata
Risalita edicola di Maria SS di Corsignano: una comunità si è rimessa in cammino - VIDEO
24 agosto 2025 Risalita edicola di Maria SS di Corsignano: una comunità si è rimessa in cammino - VIDEO
Continua l'abbandono di rifiuti in via Madonna degli Angeli. Nessuno interviene
24 agosto 2025 Continua l'abbandono di rifiuti in via Madonna degli Angeli. Nessuno interviene
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.