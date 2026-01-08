Eventi e cultura
A Giovinazzo c'è la visita guidata per famiglie all'Antiquarium
Tutte le info per prenotarsi. E poi c'è una sorpresa per i più piccoli
Giovinazzo - giovedì 8 gennaio 2026 17.43
La cultura a portata di tutti, anche dei più piccoli. Si terrà domani, venerdì 9 gennaio, la visita guidata per famiglie all'Antiquarium di Giovinazzo, un luogo che ospita anche la sede dell'efficiente Info Point turistico, divenuto un vero e proprio punto di riferimento per turisti, visitatori e talvolta anche per gli stessi residenti.
Domani sera, 9 gennaio, il ritrovo sarà alle 17.30 in piazza Umberto I, al civico 13, per poi tuffarsi in un percorso condotto da guide esperte. E non è tutto: a seguire vi sarà un laboratorio di ceramica per bimbe e bimbi dai 5 ai 10 anni. Ulteriori informazioni e prenotazioni dovranno essere effettuate al numero 375.5653445 o si potrà scrivere ad infopointgiovinazzo@gmail.com. Le attività sono gratuite e godono del patrocinio dell'ente comunale, ma inevitabilmente sono a numero chiuso.
