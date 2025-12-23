Mons. Cornacchia per San Tommaso Apostolo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Chiesa locale

Festività natalizie, monsignor Cornacchia in Cattedrale a Giovinazzo il 6 gennaio

Il calendario delle celebrazioni liturgiche in Diocesi

Giovinazzo - martedì 23 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Nel periodo natalizio il Vescovo Domenico Cornacchia accompagnerà le comunità della diocesi attraverso una serie di celebrazioni e appuntamenti distribuiti nelle quattro città.

Lunedì 22 dicembre, il Vescovo si è recato presso l'Ospedale di Molfetta per incontrare i pazienti e il personale sanitario e presiedere la Santa Messa alle ore 10.00.
Mercoledì 24 dicembre, alla vigilia del Natale, mons. Cornacchia celebrerà la Santa Messa a Calendano con la Comunità C.A.S.A alle ore 17.00. In serata, alle ore 21.00, presiederà la celebrazione eucaristica della Vigilia nella Cattedrale di Molfetta.

Giovedì 25 dicembre, Solennità del Santo Natale, il Vescovo presiederà il Pontificale in Cattedrale alle ore 10.30. Venerdì 26 dicembre, alle ore 11.00, sempre in Cattedrale, amministrerà il Sacramento della Cresima.

Domenica 28 dicembre, alle ore 19.00, nella Cattedrale di Molfetta, si svolgerà la celebrazione diocesana di chiusura dell'Anno Giubilare. A conclusione dell'anno civile, mercoledì 31 dicembre, il Vescovo presiederà la Santa Messa di ringraziamento e il canto del Te Deum alle ore 18.00 in Cattedrale.

Con l'inizio del nuovo anno, giovedì 1 gennaio, Solennità di Maria Madre di Dio e 59ma Giornata Mondiale della Pace, mons. Cornacchia celebrerà la Santa Messa nella Concattedrale di Ruvo alle ore 10.30. Martedì 6 gennaio, Solennità dell'Epifania del Signore, presiederà la celebrazione nella Concattedrale di Giovinazzo alle ore 10.30. Domenica 11 gennaio, infine, nella Concattedrale di Terlizzi, presiederà la Santa Messa e amministrerà il Sacramento del Battesimo.
