Diocesi in festa per il 18° anniversario dall'Ordinazione Episcopale di Mons. Cornacchia

Era avvenuta il 22 settembre 2007

Giovinazzo - lunedì 22 settembre 2025 15.03
Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi è in festa per il 18° anniversario dall'ordinazione episcopale di Mons. Domenico Cornacchia, avvenuta il 22 settembre 2007. Di seguito il comunicato completo:

«Oggi, lunedì 22 settembre, ricorre il 18° anniversario dell'Ordinazione episcopale del nostro amato Vescovo. I sacerdoti, i diaconi, i seminaristi, i religiosi, le religiose e l'intera Comunità diocesana eleva al Padre celeste le più fervide preghiere affinché sostenga l'esercizio del ministero di maestro, sacerdote e pastore del nostro Vescovo continuando a benedire il cammino della Chiesa che è in Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Al nostro vescovo Domenico i più cari auguri affinché il suo ministero continui una fruttuosa stagione di grazia».
