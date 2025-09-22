Diocesi in festa per il 18° anniversario dall'Ordinazione Episcopale di Mons. Cornacchia

Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi è in festa per ildall'ordinazione episcopale diavvenuta il 22 settembre 2007. Di seguito il comunicato completo:«Oggi, lunedì 22 settembre, ricorre il 18° anniversario dell'Ordinazione episcopale del nostro amato Vescovo. I sacerdoti, i diaconi, i seminaristi, i religiosi, le religiose e l'intera Comunità diocesana eleva al Padre celeste le più fervide preghiere affinché sostenga l'esercizio del ministero di maestro, sacerdote e pastore del nostro Vescovo continuando a benedire il cammino della Chiesa che è in Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Al nostro vescovo Domenico i più cari auguri affinché il suo ministero continui una fruttuosa stagione di grazia».