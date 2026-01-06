Chiusura Giubileo, mons. Cornacchia nella concattedrale di Giovinazzo

Il Giubileo diocesano è stato ufficialmente chiuso domenica 28 dicembre con una messa solenne nella Cattedrale di Molfetta, ma questa mattina, 6 gennaio, ci sarà un altro appuntamento importante per i fedeli giovinazzesi., vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, presiederà la celebrazione eucaristica all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta nel giorno in cui la Chiesa cattolica ricorda la "manifestazione" (dal greco epipháneia) di Gesù Cristo al mondo, simboleggiata principalmente dalla visita dei Re Magi a Betlemme, che riconobbero in lui il Messia, e teologicamente include anche il Battesimo nel Giordano e il primo miracolo alle nozze di Cana.e sarà concelebrata da, rispettivamente amministratore e vice-amministratore della parrocchia di Santa Maria Assunta.