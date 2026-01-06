Mons. Cornacchia per San Tommaso Apostolo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Mons. Cornacchia per San Tommaso Apostolo. Foto Gianluca Battista
Chiesa locale

Chiusura Giubileo, mons. Cornacchia nella concattedrale di Giovinazzo

Santa Messa alle ore 10.30 nel giorno dell'Epifania

Giovinazzo - martedì 6 gennaio 2026
Il Giubileo diocesano è stato ufficialmente chiuso domenica 28 dicembre con una messa solenne nella Cattedrale di Molfetta, ma questa mattina, 6 gennaio, ci sarà un altro appuntamento importante per i fedeli giovinazzesi.

Mons. Domenico Cornacchia, vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, presiederà la celebrazione eucaristica all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta nel giorno in cui la Chiesa cattolica ricorda la "manifestazione" (dal greco epipháneia) di Gesù Cristo al mondo, simboleggiata principalmente dalla visita dei Re Magi a Betlemme, che riconobbero in lui il Messia, e teologicamente include anche il Battesimo nel Giordano e il primo miracolo alle nozze di Cana.

La santa messa dell'Epifania avrà inizio alle 10.30 e sarà concelebrata da padre Francesco Depalo e padre Pasquale Rago, rispettivamente amministratore e vice-amministratore della parrocchia di Santa Maria Assunta.
