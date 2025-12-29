Chiusura Anno Giubilare
Chiesa locale

Chiuso l'Anno Giubilare nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi

Monsignor Cornacchia: «Il Giubileo ci invita a scegliere la riconciliazione, anche quando il cammino appare arduo»

Giovinazzo - lunedì 29 dicembre 2025 7.22
La diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi ha vissuto ieri, domenica 28 dicembre, un momento solenne con la celebrazione della solennità della Santa Famiglia e la chiusura dell'Anno Giubilare "Pellegrini di Speranza". La Concelebrazione eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, alla presenza di tutto il clero diocesano, si è svolta nella Cattedrale Santa Maria Assunta di Molfetta.

Nel corso dell'omelia, il Vescovo ha sottolineato come la famiglia sia oggi chiamata a essere luogo di accoglienza e speranza, anche di fronte alle difficoltà economiche, alla mancanza di valori condivisi e alla disgregazione dei legami affettivi. Mons.Cornacchia ha ricordato che nessuno deve sentirsi respinto o escluso, e che l'amore cristiano ha il potere di curare le ferite profonde della società contemporanea.

«Il Giubileo ci invita a scegliere la riconciliazione, anche quando il cammino appare arduo», ha affermato il Vescovo, richiamando le parole del Papa e sottolineando che la pace non è un obiettivo secondario, ma una via da percorrere concretamente ogni giorno, anche di fronte al rumore delle armi e alle difficoltà della vita quotidiana.

La celebrazione ha inoltre richiamato il Giubileo romano, con la chiusura della Porta Santa di San Pietro il giorno dell'Epifania, e ha invitato tutti i fedeli a alimentare la fiaccola della speranza attraverso l'esercizio delle virtù cristiane e piccoli sacrifici quotidiani.
  • Mons. Domenico Cornacchia
  • Giubileo diocesano
Altri contenuti a tema
