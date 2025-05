16 foto Gli atleti della scuola Shinjukan Dojo pronti a partire per Varsavia

La comunità di Giovinazzo si stringe con entusiasmo attorno alla scuola, eccellenza sportiva del territorio, in occasione delche si terrà a Varsavia, in Polonia, dal 16 al 18 maggio.Gli atleti del sodalizio della presidentessa, che ha la propria sede in via del Ciuccio, avranno l'onore di rappresentare Giovinazzo su un palcoscenico internazionale. Con orgoglio, disciplina e con dedizione, porteranno in alto il nome della comunità, mostrando al mondo il frutto del loro duro lavoro. Il percorso di questi giovani sportivi testimonia il legame forte tra sport e valori, dimostrando ancora una volta che Giovinazzo è una terra di eccellenze.14 gli atleti in gara (partiranno domani) sotto il coordinamento del maestro. Cinque i genitori accompagnatori:La scuolaè diventata un punto di riferimento non solo per i giovani del paese, ma per tutta la comunità. Gli atleti porteranno con loro lo spirito, la forza e il sostegno di un'intera cittadinanza che li ammira e li sostiene.