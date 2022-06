16 foto La Shinjukan Dojo fa il pieno di medaglie al trofeo di karate MSP Lazio

Quanta gioia per la. Al trofeo nazionale di karate, la scuola marziale di Giovinazzo porta a casa ben(cinque d'oro, una d'argento, cinque di bronzo oltre ad una medaglia di premiazione, nda) al termine di match complicatissimi e combattutissimi contro quotati avversari mondiali.All'evento sportivo, promosso dal responsabile nazionale karate MSPe patrocinato dalsvoltosi il 29 maggio scorso allo stadio dei Marmi di Roma con il maestro, cintura nera V Dan di karate-do goju-ryu, hanno partecipato 10 atleti:, l'atleta più piccolo in partita.In evidenza, nella competizione a cui ha partecipato il club di, gli atleti(oro nel kata),(bronzo nel kata),(bronzo nel kumite),(argento nel kata e oro nel kumite) e, l'atleta più piccolo in gara - 5 anni -, premiato con una medaglia di premiazione.Gli impegnativi allenamenti svolti durante l'anno e proseguiti incessantemente, in forma individuale e collettiva, anche durante l'inverno hanno premiato l'impegno profuso dagli atleti della, una realtà consolidata, che hanno gareggiato in questa grandiosa competizione nazionale con grandi valori e passione.