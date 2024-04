Un successo i ragazzi del maestro Debari: 10 medaglie d'oro, 12 in argento e 9 di bronzo con 13 atleti in gara

50 foto Da Giovinazzo a Malta: pioggia di medaglie per la Shinjukan Dojo

International Karate Championship Malta Open e al World Karate Championship WKA 24, i risultati

Maestro Agostino Debari : due medaglie d'oro e una medaglia di bronzo;

: due medaglie d'oro e una medaglia di bronzo; Martina Pisani : tre medaglie d'oro, una medaglia d'argento e una medaglia di bronzo;

: tre medaglie d'oro, una medaglia d'argento e una medaglia di bronzo; Ubaldo Cervone : una medaglia d'oro e due medaglie d'argento;

: una medaglia d'oro e due medaglie d'argento; Giuseppe Lotito : una medaglia d'oro, una medaglia d'argento e una medaglia di bronzo;

: una medaglia d'oro, una medaglia d'argento e una medaglia di bronzo; Andrea Debari : una medaglia d'argento e una medaglia di bronzo;

: una medaglia d'argento e una medaglia di bronzo; Raffaele De Bari : una medaglia d'oro;

: una medaglia d'oro; Paolo Rosa : una medaglia d'argento;

: una medaglia d'argento; Giorgia Lamantea : una medaglia d'argento;

: una medaglia d'argento; Gabriella Capasa : una medaglia d'argento e una medaglia di bronzo;

: una medaglia d'argento e una medaglia di bronzo; Alessia Stufano : due medaglie d'argento;

: due medaglie d'argento; Giuseppe Maldari : una medaglia d'argento e una medaglia di bronzo;

: una medaglia d'argento e una medaglia di bronzo; Massimiliano Tedesco : due medaglie di bronzo;

: due medaglie di bronzo; Giorgia Vino : una medaglia d'oro e una medaglia di bronzo;

: una medaglia d'oro e una medaglia di bronzo; Aurora Caravella: una medaglia d'oro e una medaglia d'argento.

Trentuno piazzamenti che hanno sbaragliato alla grande i loro avversari:. Questo l'eccellente risultato dell'associazioneimpegnata all'e alLa compagine, diretta dalla presidentessae guidata dal maestroad una delle manifestazioni agonistiche tra le più prestigiose nel settore arti marziali (le competizioni di karate si sono intrecciate con quelle di kobudo), ha ottimamente figurato nelle varie categorie open di grado in cui si sono distinti per pulizia tecnica e condotta ineccepibile. Tutto questo in un contesto che ha riunito oltre 2.000 gareggianti provenienti da 21 nazioni di tutto il mondo.Un bottino pesanteper un palmares di rispetto. Un colpo da sogno, quello messo a segno dai giovani atleti, frutto del loro talento, impegno e della professionalità del maestro giovinazzese, il quale, oltre a curare la parte tecnica, riesce a trasmettere ai suoi allievi i veri valori della sana competizione e del rispetto reciproco.