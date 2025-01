2 foto Scorpacciata di medaglie per la Shinjukan Dojo alla Bushido Cup

Scorpacciata di medaglie per laallache s'è disputata a Colfelice, in provincia di Frosinone, il 1 dicembre scorso.quelle portate in Puglia dagli atleti appartenenti alla scuola di arti marziali (karatè e kobudo di Okinawa) di Giovinazzo retta dal maestro, cintura nera 6° dan.gli atleti della presidentessache hanno partecipato, nel kata (forme) e nel kumite (combattimento), alla manifestazione organizzata dal: Andrea Debari, Massimiliano Tedesco, Aurora Caravella, Niccolò Clemente, Aldo Amoia, Massimiliano Servillo, Claudia Macina, Joseph Turturro, Michele Iride, Angelo Maldari, Giuseppe Maldari, Vito Straziota, Nicolas Straziota, Marco Colaluce, Alessia Stufano, Viviana Magrone.Ed ancora: Laura Valente, Giorgia Lamantea, Christian Rilievo, Martina Pisani, Paolo Rosa, Eliana Misurelli, Giada Lacalamita, Gabriella Capasa, Raffaele De Bari, Diego Cortese, Ashley Cortese, Francesca Piscitelli, Diego Depalo, Angelo Stufano, Mattia Stufano, Andrea Degennaro e Gabriele Martini. 54, come detto, le medaglie conquistate e portate a Giovinazzo: 28 nel kata (13 in oro, 9 in argento e 6 in bronzo) e 26 nel kumite (11 in oro, 10 in argento e 5 in bronzo).Nel dettaglio: