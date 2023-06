Trofeo Adriatico e Mar Ionio, i Vogatori Giovinazzo terzi nella prima tappa

Si è tenuta domenica 18 giugno, nelle acque di Molfetta, la prima tappa deldi voga a dieci remi, rassegna organizzata dal Centro sportivo italiano.L'ha centrato un meritatissimo terzo posto in campo maschile, per alcuni versi inaspettato. Il successo è andato alla Lega Navale - Magna Grecia Taranto, seguita dai Remuri Brindisi.Tra le donne dominio ionico, con la Magna Grecia che ha bissato il successo tra gli uomini, seconde sono giunte le cugine de Il Palio di Taranto, gradino più basso del podio per le Vogatrici Città di Taranto.Una vera rifondazione, quella biancoverde, che tuttavia inizia a dare i suoi frutti dopo gli anni difficili del Covid ed un inevitabile ricambio generazionale.«Un risultato insperato - ha ammesso il patron, visto il ritardo negli allenamenti ed organizzativo della società. Comunque è tornato tra i nostri ragazzi un grande entusiasmo e siamo convinti che anche le ragazze ritroveranno lo stesso brio che è venuto a mancare negli ultimi anni. Adesso ci vuole concentrazione e bisogna allenarsi con costanza e determinazione. Il 23 luglio arriva in un baleno».In quella data, infatti, le compagini marinare si ritroveranno a Brindisi per la seconda tappa e il sodalizio di piazza Porto si augura di poter far gareggiare anche l'equipaggio femminile, a lungo fiore all'occhiello della "Massimo Cervone" Giovinazzo.