I Vogatori "Massimo Cervone" Giovinazzo impegnati a Taranto

Torneranno in acqua quest'oggi, domenica 14 luglio, le imbarcazioni in rappresentanza delle marinerie che partecipano alrassegna sotto l'egida del Centro Sportivo Italiano, dedicata ad imbarcazioni a 10 remi con sedile fisso e timoniere. La kermesse assegnerà ad agosto il titolo di equipaggio campione italiano.Dopo la tappa di Molfetta, la regata tarantina vedrà ai nastri di partenza sei equipaggi maschili e cinque femminili. Tra gli uomini ci saranno anche i biancoverdi dell', che dovranno vedersela con i quotati padroni di casa del Taras, con Il Palio di Taranto, con i Vogatori Città di Taranto, e con gli altri ionici della Lega Navale. Equipaggio da tenere d'occhio quello dei Remuri Brindisi. Tra le donne sarà una questione tutta tarantina, tra i due equipaggi del Taras che se la vedranno con Il Palio, la Lega Navale e la Città di Taranto.Si cercano punti importanti per la classifica generale, in vista del gran finale di Cala Porto, il 4 agosto, che coinciderà con la Regata dei Gonfaloni. La regata si svolgerà in due manche mattutine, con la consueta spettacolare partenza lanciata. A Taranto iinseguono una grande prestazione per dare un segnale forti alle concorrenti.