Si terrà domani, domenica 4 agosto, l'edizione 2024 della Regata dei Gonfaloni, la rassegna di voga per imbarcazioni a 10 remi ed a sedile fisso ideata daer ricordare Massimo Cervone, indimenticato e sfortunato ragazzo giovinazzese venuto a mancare troppo presto agli affetti.Si regaterà nelle acque di Cala Porto, al mattino con le prime manche ed al tramonto ed a sera, nuovamente in notturna, con le finali. La competizione è valida come ultima giornata delgiunto alla 18ª edizione sotto l'egida del Centro Sportivo Italiana, kermesse che assegnerà anche il titolo di campioni d'Italia.I padroni di casa dell'Associazione Vogatori "Massimo Cervone" hanno lavorato moltissimo in queste settimane per giungere preparati al principale appuntamento della stagione agonistica e sperano di riuscire a centrare una vittoria nelle acque di case, in un percorso storicamente tanto affascinante quanto tecnico. Bisognerà tuttavia fare i conti con squadre molto attrezzate che giungeranno in Cala Porto per conquistare il Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio. Ai nastri di partenza i padroni di casa dei Vogatori "M.Cervone", quattro tarantine (Lega Navale, Il Palio di Taranto, Città di Taranto e Taras), il Klub Neptun Dubrovnik, i Remuri Brindisi, i Vogatori Molfetta ed un gradito ritorno rappresentato dall'equipaggio di Livorno. Di seguito vi riportiamo il programma completo della giornata, organizzata anche grazie al patrocinio del Comune di Giovinazzo.Ore 08,30 Celebrazione S.S. Messa in P.zza PortoOre 09,30 Accredito SquadreOre 10,30 inizio gare e qualificazioniOre 13,00 Drink di frutta a tutti i partecipanti -servizio offerto da F.sco PuglieseOre 13,30 Pausa Pranzo (ritrovo presso l'Anfiteatro)Ore 19,00 Ritrovo per la ripresa delle gare (finali)Ore 19,30 Inizio gare di finaliOre 21,30 Termine gare e inizio premiazioniOre 22,30 Fine manifestazione