Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium pronta al campionato di D2

Lo avevano promesso e lo hanno fatto. I dirigenti dellafanno sul serio e dopo un primo anno di rodaggio sono pronti a lanciare una formazione giovinazzese nelQuesto pomeriggio, sabato 4 ottobre, alle ore 17.00 ci sarà l'esordio della formazione all'interno della palestra della scuola "Papa Giovanni XXIII" contro il Gruppo Sportivo Tennistavolo "Ennio Cristofaro" Casamassima.La squadra che affronterà la stagione agonistica è composta da Igor Bassi, allenatore e giocatore, l'esperienza messa a disposizione dei più giovani. Il gruppo giovinazzese sarà quindi composto da Michele Bitetto, Michelangelo Martino, Massimiliano Servillo e Cristian Colaluce. Il tutto sotto la supervisione del direttore sportivo, Vito Bavaro e lo sguardo sempre attento del presidente Gaetano Dagostino.Laè inserita nel girone C pugliese con la squadra C del Circolo Tennistavolo Molfetta, con l'ASD Tennistavolo L'Azzurro Molfetta, con l'ASD TT Seven Club Bitonto Green, l'Agri Food Farm Tennistavolo Gravina in Puglia, l'altra gravinese della Giglio Ferramenta Tennistavolo, con il Gruppo Sportivo Tennistavolo Nuova Pavimenti Corato e infine con gli avversari di giornata di Casamassima.