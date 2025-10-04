Polisportiva Juvenatium
Altri sport

Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium pronta al campionato di D2

Appuntamento nella palestra di via Papa Giovanni XXIII per l'esordio stagionale

Giovinazzo - sabato 4 ottobre 2025
Lo avevano promesso e lo hanno fatto. I dirigenti della Polisportiva Juvenatium fanno sul serio e dopo un primo anno di rodaggio sono pronti a lanciare una formazione giovinazzese nel campionato di serie D2 di tennistavolo.
Questo pomeriggio, sabato 4 ottobre, alle ore 17.00 ci sarà l'esordio della formazione all'interno della palestra della scuola "Papa Giovanni XXIII" contro il Gruppo Sportivo Tennistavolo "Ennio Cristofaro" Casamassima.

La squadra che affronterà la stagione agonistica è composta da Igor Bassi, allenatore e giocatore, l'esperienza messa a disposizione dei più giovani. Il gruppo giovinazzese sarà quindi composto da Michele Bitetto, Michelangelo Martino, Massimiliano Servillo e Cristian Colaluce. Il tutto sotto la supervisione del direttore sportivo, Vito Bavaro e lo sguardo sempre attento del presidente Gaetano Dagostino.

La Polisportiva Juvenatium è inserita nel girone C pugliese con la squadra C del Circolo Tennistavolo Molfetta, con l'ASD Tennistavolo L'Azzurro Molfetta, con l'ASD TT Seven Club Bitonto Green, l'Agri Food Farm Tennistavolo Gravina in Puglia, l'altra gravinese della Giglio Ferramenta Tennistavolo, con il Gruppo Sportivo Tennistavolo Nuova Pavimenti Corato e infine con gli avversari di giornata di Casamassima.
