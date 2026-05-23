Angelo Piscitelli
Angelo Piscitelli

Defender Giovinazzo C5 a Reggio Calabria, Piscitelli: «Una gara da vincere»

Il capitano biancoverde: «Dobbiamo ottenere il massimo in partite come questa». Si gioca al PalaCalafiore, start alle ore 17.00

Giovinazzo - sabato 23 maggio 2026 8.49
«Non dobbiamo cullarci sulla vittoria della partita d'andata, bisogna avere fame». Angelo Piscitelli guarda l'immediato presente con un occhio al futuro.

Il capitano del Defender Giovinazzo C5, presentando la semifinale di ritorno dei play-off di serie A2 Elite sul rettangolo di gioco della Cadi Antincendi Futura, in programma questo pomeriggio in Calabria (si riparte del 5-1 del PalaPansini), parla di quanto fatto negli ultimi giorni.

«Il successo della gara di andata, per noi, fa parte del passato», ha detto. «Siamo contenti - ha proseguito Piscitelli, da anni alla corte del presidente Carlucci -, ma non dobbiamo cullarci sulla vittoria, dobbiamo essere uniti. Ci siamo allenati in settimana, sotto le direttive del nostro tecnico Menini, per imporre il nostro gioco anche a Reggio Calabria: certo, non sarà facile, ma sappiamo quello che sappiamo e dobbiamo fare: dobbiamo avere fame di vittoria», è il messaggio rivolto ai compagni di squadra.

I calabresi di mister Martino, che ai quarti di finale hanno eliminato la New Taranto, non potranno contare su Kadu, squalificato dopo il doppio giallo, e l'espulsione, di sabato scorso, ma possono lo stesso vantare atleti del calibro di Honorio e Pizetta, senza dimenticare i vari Cividini, Falcone e Mendes.

«Abbiamo un grandissimo rispetto nei loro confronti - ha detto ancora Piscitelli -, ma noi giocheremo la nostra partita senza fare troppi calcoli. Che tipo di Defender sarà? Sarà un Giovinazzo che, pur conoscendo le insidie del match, proverà a vincere anche lontano dalle mura di casa come è successo tante altre volte durante la regular season. Chi vuole vincere di nuovo - ha concluso capitan Piscitelli - deve prima di tutto ottenere il massimo proprio da partite come questa».

La gara di ritorno, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Fischio d'inizio posticipato alle ore 17.00.
  • Giovinazzo Calcio a 5
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