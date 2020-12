Stasera Illuzzi quarto uomo in SPAL-Chievo

Per l'arbitro giovinazzese seconda designazione nel ruolo in quattro giorni

Lorenzo Illuzzi sarà il quarto uomo di uno dei big-match della 12ª giornata di Serie B. L'arbitro di Giovinazzo ricoprirà il ruolo di assistente da bordo campo inin programma al "Paolo Mazza" di Ferrara questa sera, 15 dicembre, alle ore 21.00.era stato quarto uomo anche nella sfida di sabato scorso che aveva visto l'Empoli travolgere la Virtus Entella per 5-2 a domicilio.Il fischietto cresciuto nella sezione AIA di Molfetta coadiuverà il direttore di gara, Marco Guida di Torre Annunziata, e gli assistenti di linea Michele Lombardi di Brescia e il barese Domenico Palermo.La partita di Ferrara mette di fronte due delle formazioni più ambiziose di questa stagione in cadetteria. Da una parte gli spallini, reduci dalla sconfitta di Cittadella, ma ancora terzi in classifica con 21 punti, a sole due lunghezze dalla Salernitana capolista; dall'altra gli scaligeri rientrati in zona playoff dopo il successo netto (3-0) contro la Reggina dello scorso fine settimana.L'ultima direzione di gara in cadetteria dell'arbitro di Giovinazzo risale al 4 dicembre scorso, in Ascoli-Pescara 0-2.