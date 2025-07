Già vandalizzata la nuova stazione di Giovinazzo

Powered by

La segnalazione ci era giunta da un lettoree le nostre verifiche sul posto hanno confermato quanto raccontato:Danneggiati gradini, divelti pannelli della controsoffittatura, sono stati finanche divelti segnali per le uscite di emergenza. Il tutto - secondo quanto raccolto dalla nostra redazione - avviene di sera ad opera di un gruppo di giovanissimi che si "diverte" in questo modo senza che nessuno li fermi. Si riuniscono generalmente verso l'uscita che dà all'interno, opposta a quella centrale. Ed agiscono indisturbati.Un fatto increscioso ancora una volta a nocumento dell'intera comunità, tanto paga pantalone. Siamo quasi certi che, nonostante i servizi di videosorveglianza, non saranno loro o i loro genitori, laddove fossero minori, le conseguenze delle loro azioni.