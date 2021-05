Lorenzo Illuzzi arbitra Virtus Entella-LR Vicenza

Il giovinazzesesarà l'arbitro di, gara valida per la 16ª giornata di ritorno del campionato di serie B.A coadiuvarlo come assistenti di linea ci saranno Alessio Saccenti di Modena e l'aretino Marco Scatragli. Quarto uomo sarà il bolognese Paolo Bitonti.dirigerà quest'oggi, 1° maggio, la sua dodicesima gara in cadetteria. Quando ha arbitrato lui una volta ha vinto la squadra di casa, 5 sono stati i pareggi e 5 i succesi esterni. Sin qui ha estratto 57 cartellini gialli ed ha espulso un solo calciatore per doppia ammonizione. Sono 5 i calci di rigore concessi.L'arbitro cresciuto nella sezione AIA di Molfetta ha già incrociato in questa stagione le due contendenti. Ha arbitrato i liguri nel pareggio esterno a reti inviolate di Cosenza del 26 settembre 2020 e nella sconfitta interna per 0-1 contro il Pordenone, datata 18 dicembre.ha invece diretto tre partite dei veneti: LR Vicenza-Salernitana 1-1 del 20 ottobre dello scorso anno; nel successo esterno per 3-0 di Brescia del 4 gennaio di quest'anno ed infine il 20 marzo scorso, quando i berici sconfissero in casa per 1-0 il Pescara.Per i veneti si tratta di un match sostanzialmente decisivo per mettere al sicuro la salvezza, visti i 41 punti in classifica, distante 4 punti dall'Ascoli che al momento disputerebbe i playout. Per la Virtus Entella c'è solo ormai da onorare la stagione ad un passo dalla matematica retrocessione in serie C.A Chiavari fischio d'inizio fissatoDiretta sulla app di DAZN.