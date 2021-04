Partitissima Lecce-Salernitana: il quarto uomo è Illuzzi di Giovinazzo

Si disputerà questa sera, venerdì 2 aprile, la 12ª giornata di ritorno del campionato di serie B 2020/2021. Il big-match di giornata èin programma alle 19.00 allo stadio di via del Mare.Il quarto uomo della sfida sarà il giovinazzeseche coadiuverà il padovano Daniele Chiffi. Assistenti di linea saranno Salvatore Longo di Paola ed il molfettese Emanuele Prenna.Per Illuzzi è la sedicesima volta in stagione nel ruolo di quarto ufficiale di gara, la quindicesima in cadetteria.Da bordo campo, il fischietto di Giovinazzo ha già incrociato per due volte i padroni di casa: il 30 dicembre 2020, quando i salentini pareggiarono per 2-2 a Cittadella, ed il 12 marzo scorso nella sfida interna alla Virtus Entella terminata a reti inviolate. Un incrocio da quarto uomo anche con i granata campani, nella sfida di Reggio Emilia del 26 febbraio scorso, finita anch'essa 0-0.Si tratta di una gara importantissima in chiave promozione diretta. Il Lecce è secondo in classifica con 52 punti, una lunghezza in più della Salernitana e questa sera potrebbe decidersi per entrambe le compagini una porzione decisiva di stagione.Diretta sulla app di DAZN dalle ore 19.00.