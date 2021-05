Volata serie B: Illuzzi quarto uomo in Ascoli-Cittadella

Finale di stagione al cardiopalma per la serie B, che tornerà in campo quest'oggi, venerdì 7 maggio, per il penultimo turno.Il giovinazzesesarà ancora una volta quarto ufficiale di gara, questa volta nel match tra Ascoli e Cittadella, che vale tantissimo per entrambe le compagini. Arbitro della sfida sarà Antonio Rapuano della sezione AIA di Rimini ed a coadiuvarlo ci saranno gli assistenti di linea Salvatore Affatato e Vittorio Di Gioia.Il fischietto di Giovinazzo sarà impegnato per la ventesima volta in stagione da quarto uomo, la diciannovesima in cadetteria. Proprio il 4 maggio scorso il suo ultimo impegno nel ruolo, nella partita tra SPAL e Frosinone, vinta dai ciociari per 1-0.non è mai stato quarto uomo in una gara dell'Ascoli, mentre lo è stato tre volte quando hanno giocato i veneti: Cittadella-Lecce 2-2 del 30 dicembre 2020; Cittadella-Reggiana 0-3 del 20 febbraio; Cittadella-Pisa 2-0 del 12 marzo scorso.Per il "Picchio" si tratta di una gara fondamentale per la salvezza diretta. I bianconeri hanno infatti 41 punti in classifica, 6 in più del Cosenza e vincendo oggi arriverebbero all'ultima gara col destino nelle proprie mani per evitare i playout (che non si disputano con un distacco tra quartultima e quintultima di almeno 5 punti).Quanto ai granata allenati da Roberto Venturato, basta un solo punto per centrare matematicamente i playoff per l'ennesima stagione consecutiva. Un altro piccolo grande miracolo del club veneto.Fischio d'inizio al "Del Duca" fissato per le 14.00. Diretta sulla app di DAZN.