Il Defender Giovinazzo C5 si tiene stretti Fanfulla e Greco

Non molla ilalle richieste pervenute da più parti dei suoi giovani più promettenti e conferma in primis nella sua rosa, per il prossimo anno, il terzo di fila in serie A2 Elite, sia il pivotsia il centraleSu entrambi, classe '05, sono riposte le speranze della società che crede nella volontà di riscatto dopo una stagione, quella passata, che non ha permesso ai due atleti di ritagliarsi un minutaggio ampio tale da consentire di mettersi molto in mostra. Fanfulla lanciato due anni fa in prima squadra accanto a Silon aveva segnato un numero ragguardevole di reti per essere un esordio nella categoria.Ma nel torneo dello scorso anno ha solo segnato una rete (in casa con il Mascalucia) rallentando, si spera solo temporaneamente, il suo percorso di crescita; nonostante tutto la società del presidentenon ha esitato a includere nel prossimo roster un ragazzo che ha mosso i suoi primi passi nel Giovinazzo e il pivot biancoverde non nasconde la sua soddisfazione.anche per la prossima stagione nonostante un'annata difficile, quella giocata, non solo per me. Farò di tutto - ha promesso Fanfulla - per ripagare la stima dimostratami, lavorando ogni giorno intensamente per contribuire alla crescita del gruppo e al raggiungimento degli obiettivi».Il centrale Greco inserito in pianta stabile solo nel campionato 2024/25 della seconda categoria nazionale è stato una sorpresa positiva per le sue prestazioni di carattere nelle poche chances che gli sono state offerte nel corso della stagione. L'unico gol messo a segno nell'ultima gara di campionato con la Roma ha rappresentato il giusto premio per l'atleta giovinazzese convinto che può dare molto di più.«Sono felice della mia riconferma da parte del club - ha detto Greco - eportando grinta e passione in campo per la stagione 2025/26».