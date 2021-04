Illuzzi quarto uomo in Pordenone-Frosinone

Il giovinazzesesarà il quarto uomo della sfida tra Pordenone e Frosinone, in programma quest'oggi, 17 aprile, alle ore 18.00 a Lignano Sabbiadoro, casa dei neroverdi in questo campionato.L'arbitro della sfida sarà il lecchese Lorenzo Maggioni, mentre gli assistenti di linea saranno altri due pugliesi, il foggiano Pasquale De Meo ed il barlettano Luigi Lanotte.Per Illuzzi si tratta della dodicesima uscita stagionale nel ruolo da quarto ufficiale di gara. Da bordo campo, il direttore di gara di Giovinazzo ha incrociato i ciociari per l'ultima volta il 10 aprile scorso, quando il Frosinone pareggiò allo "Stirpe" perDa quarto uomo ha invece incrociato il Pordenone nella sfida vinta dai "ramarri" a Chiavari, contro la Virtus Entella, il 18 dicembre 2020. Il risultato finale fu 0-1.Diretta sulla app di DAZN dalle 18.00.