Il grande tennis a Bari scende in piazza, prima ancora che in campo con gelati, feste in piazza e mega palline da tennis

A Bari cresce l'attesa per la, il torneo internazionale di tennis che, dal 16 al 20 luglio, porterà sui due campi costruiti ad hoc nella Fiera del Levante, giocatori del panorama internazionale.A cominciare dal Team Italia, composto da, arrivato ai quarti di finale di Wimbledon e vincitore dell'ATP 500 ad Amburgo e Atp 250 di Bucarest, e, vincitrice sia del singolare che del doppio, con Sara Errani, agli Internazionali di Roma. Con la Errani ha anche conquistato il doppio femminile al Roland Garros, per loro primo titolo Slam di coppia. Dall'altra parte della rete ci saranno i team Croazia, campione in carica con, il team Grecia, con, il miglior tennista greco di sempre, e ancora il team Canada con, noto per il suo stile di gioco potente e versatile, ed i teamcon giocatori intenzionati ad espugnare sia i favoriti italiani che i detentori croati del titolo.Per le partite dell'Italia è già quasi(la prima, il 16 luglio con il con i campioni in carica dellache, con la formazione Donna Vekić-Borna Ćorić, si sono aggiudicati l'edizione 2023 a Nizza; la seconda, il 18 sarà contro la). Ancora poche disponibilità per gli altri match in calendario, che si preannunciano avvincenti e di altissimo livello:(17 luglio),(18 luglio) e(19 luglio). In molti si stanno già assicurando il proprio posto alla finale in calendario pertra le nazionali classificatesi meglio nel torneo, già vinto in passato dalle leggende del tennis Roger Federer e Serena Williams.Con una storia lunga 35 anni (la maggior parte dei quali in Australia), l'edizione 2025 della Hopman Cup sta raccogliendo ottimi risultati, quindi, anche in quanto a campagna vendita di biglietti. Merito delle tante attività di disseminazione e promozione dell'evento che partecipazione e successo stanno raccogliendo in città.Il, per esempio, viene servito da ben 9 tra le migliori gelaterie cittadine (Gasperini Bari e Monopoli, Parco 2 Giugno, Piccini, Il Gelatiere, Gentile, Imbriani, Telebari e Sacro Gusto) in 10mila coppette personalizzate graficamente con il visual del torneo.Difficile resistere all'assaggio del gelato, ma anche alla tentazione di scattare un selfie davanti alleposizionate dinanzi all'iconico Teatro Petruzzelli, nella pedonale via Argiro, dinanzi a Parco due Giugno e nell'aeroporto di Bari Palese. Luoghi strategici per catturare l'attenzione di residenti e turisti sull'evento sportivo pugliese per eccellenza di questa estate 2025.. Per chi vuole prendere parte al count down prima del fischio di inizio della Hopman Cup, non c'è occasione migliore della, in programma lunedì 14 luglio dalle 17 alle 20 in piazza del Ferrarese. In uno dei luoghi più iconici della città, il team Francia, composto da, rispettivamente giocatori dei circuiti ATP e WTA, insieme ad Iva Majoli, direttore sportivo del torneo ed agli esponenti delle autorità locali che con tanto entusiasmo hanno accolto la Hopman Cup a Bari, inviteranno il pubblico a partecipare in prima persona alle tante attività in programma: due tiri in campi "pop-up", giochi a premi (rigorosamente a tema Hopman Cup), photocall con il trofeo ufficiale, oltre alla possibilità di incontrare di persona i giocatori che scenderanno in partita durante il torneo. Il tutto sulle note di un dj set esclusivo a cura del, il "boutique festival" che unisce musica elettronica, arte immersiva e benessere olistico in varie location pugliesi, dal 17 al 20 luglio. Un'inedita joint venture tra sport e musica con un'unica visione: promuovere la Puglia, offrendo esperienze memorabili per un pubblico internazionale. Una vera festa per tutti, grandi e piccoli, curiosi ed appassionati di tennis e di musica.E, infine, tra i tutti i biglietti venduti per il torneo ne saranno sorteggiati tre, i cui fortunati acquirenti, vinceranno la possibilità di incontrarein un imperdibile "" con il giocatore di Subiaco, reduce dal grande successo a Wimbledon.A Bari sta quindi per cominciare un grande evento internazionale con tutte le carte in regola per divertire ed appassionare un pubblico di appassionati, esperti e curiosi, con un unico obiettivo: vivere in prima persone un'esperienza di sport a 360° dove lo spettacolo scende in campo, ma si diffonde anche nella fan zone, nell'area food ed in quella hospitality del village di 10mila mq in fase di ultimazione alla Fiera del Levante.Per info e biglietti: www.hopmancup.com