"Giovinazzo Estate 2025", tutti gli appuntamenti del fine settimana

PROGRAMMA 11-13 LUGLIO

Si moltiplicano, con l'avanzare della bella stagione, gli eventi inseriti nel cartellone comunale "Giovinazzo Estate 2025". Quello che ci apprestiamo a vivere sarà un fine settimana intensissimo e per evitare che vi perdiate qualcosa, riportiamo di seguito il programma completo dall'11 al 13 luglio.Dal 1 al 28 luglio - dal lunedì al venerdìMAMAS BEACH (Lido balneare) - dalle 9.00Progetto estivo per disabili 2025Asd Gargano 2000.10/11/12/13 luglio - dalle 19.30 alle 22.30SALA SAN FELICE - La magia dei violini - Mostra di violini e la loro realizzazionea cura di Giuseppe Carbonara.11 luglio - dalle ore 19.30Anfiteatro PIAZZALE AERONAUTICA MILITARE - Del Racconto, il Film 2025 - XVI ed. Festival Cinema&LetturaturaDel Racconto: "Nella stanza di Emily" (La Tartaruga) di Benedetta Centovalli - Il Film: "Luce" di Luca Bellino, Silvia Luzia cura della Coop. Soc. "I bambini di Truffaut".dalle 19.30PIAZZALE LEICHHARDT - Errore giudiziarioPresentazione libro di Kem Rogersa cura di Giuseppe Rutigliano.Ogni sabato - dalle 18.00 alle 19.30Giovinazzo dal Gozzo - Escursioni in mare Ass. Amici del Gozzo.Ogni sabato e domenicaCENTRO STORICO (Chiesa Concattedrale e rettorie) dalle ore 19 alle 22Tesori d'Arte Sacra - Aperture straordinarie e visite Fondazione Museo Diocesano.12 luglio - dalle 18.30PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - Giovinazzo Sport Night - Notte dello sportFamily Run (Night Run 7,5 km + premiazione / Family Short Run 3 km)a cura di Agorà Benefit aps.dalle 20.00CAMPO "DON MICHELE FIORE" - PARROCCHIA SANT'AGOSTINOPoesia e racconti dialettali - XI ed. Cerimonia di premiazionea cura dell'Ass. "Touring Juvenatium odv - ets".13 luglioPIAZZA SAN SALVATORE - Giovinazzo Rock Festival 2025ore 20:15 Concerto band locale Talk is Cheap;ore 21:00 Concerto band nazionale Hate Moss;ore 22:00 Concerto gruppo internazionale Rival Karma (UK).a cura di Arci Tressett .13-16-18 luglioPIAZZA MESCHINO - Il paese delle meraviglie - Marameo festival IX ed. 2025DOM 13 ore 20:30 "Amici interstellari" spettacolo teatrale;MER 16 ore 19:00 "Le manine nella terra" laboratorio spettacolo per bambini e famiglie ore 20:30 "Rodari tutto l'anno" spettacolo teatrale VEN 18 ore 19:00 "Sapore di buono. Storie con le mani in pasta" laboratorio spettacolo ore 20:30 "Il gatto con gli stivali" spettacolo teatrale Ass. Cult. "Arterie Teatro ets".