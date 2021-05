SPAL-Frosinone: il quarto uomo è Illuzzi di Giovinazzo

Si gioca questo pomeriggio, 4 maggio, tutta in contemporanea, la 17ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2020/21. Al "Mazza" di Ferrara saranno di frontee quarto ufficiale di gara sarà il giovinazzeseche lo scorso sabato aveva diretto Virtus Entella-LR Vicenza. Si tratta della diciottesima uscita stagionale nel ruolo per il fischietto pugliese.A dirigere l'incontro sarà invece il genovesecoadiuvato dagli assistenti di linea Giuseppe Perrotti di Campobasso e Filippo Bercigli di Firenze.Illuzzi è già stato quarto uomo a Ferrara il 18 gennaio scorso, quando i padroni di casa ebbero la meglionel derby contro la Reggiana. E col Frosinone ha avuto un incrocio recente: era infatti quarto ufficiale di gara nella sfida che i ciociari persero il 17 aprile a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. In quella occasione i "ramarri" s'imposero 2-0.Per la formazione estense allenata da Massimo Rastelli c'è la necessità di vincere per consolidare la posizione playoff (sono settimi con 50 punti) e respingere gli attacchi della Reggina, impegnata in casa contro l'Ascoli. Anche i ciociari guidati da Fabio Grosso, ex Bari, hanno bisogno di fare risultato per allontanare la zona playout, occupata proprio dai marchigiani e lontana 3 punti.Fischio d'inizio fissato per le ore 14.00. Diretta sulla app di DAZN.