Illuzzi quarto uomo in serie A in Hellas Verona-Bologna

Un gradito ritorno in una sestina del campionato di serie A.Il giovinazzesesarà quarto ufficiale di gara in, gara valida quale posticipo della 18ª giornata di ritorno del massimo campionato italiano.Arbitrerà la sfidadi Ostia Lido e gli assistenti di linea saranno Christian Rossi di La Spezia e Daisuke Emanuele Yoshikawa della sezione AIA di Roma 1. Al VAR ci sarà il genovese Davide Ghersini, coadiuvato dal rovigino Mauro Galetto.Per Illuzzi si tratta della seconda uscita stagionale da quarto uomo in A. La prima volta era stata il 18 ottobre 2020, quando il fischietto di Giovinazzo aveva ricoperto il ruolo proprio in una gara del Bologna, la sfida persa al "Dall'Ara" per 3-4 contro il Sassuolo nel derby emiliano. Non ci sono precedenti stagionali con gli uomini di Ivan Juric.Gli scaligeri arrivano a questa partita tranquilli, con 43 punti, e vorrebbero chiudere con un successo una stagione in ogni caso positiva per i colori gialloblù. Dall'altra parte ci sarà la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic, undicesima a 40 punti, anch'essa salva e pronta a cercare l'ultima vittoria stagionale lontana da casa.Al "Bentegodi" fischio d'inizio fissato per le 20.45. Diretta su Sky Sport e Sky Calcio dalle 20.45.