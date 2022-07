AIA, Lorenzo Illuzzi è un nuovo osservatore tra i professionisti

Una buonissima carriera da arbitro ed ora quella di osservatore nazionale tra i professionisti.L'Associazione Italiana Arbitri ha affidato questo incarico all'ex fischietto giovinazzese Lorenzo Illuzzi, sino a due stagioni fa uno dei direttori di gara di punta della serie B, con esordio in serie A nel maggio 2019.Oltre a lui, diventano osservatori arbitrali anche l'abruzzese Fabrizio Lanciani, il tarantino Espedito Marco Musolino ed il ternano Paolo Piediluco.Nella sua carriera da primo giudice di gara, Illuzzi ha arbitrato per 1 volta in serie A, 85 sfide dirette in cadetteria, 46 in C e 10 in Coppa Italia. Comprendendo play-off e play-out e le partite della Primavera, il 39enne giovinazzese ha arbitrato complessivamente 177 gare.