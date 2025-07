Di Capua rinnova con il Defender Giovinazzo: «Ormai è casa mia»

resta alper la prossima stagione, la 2025/26. Dopo i rinnovi di Divanei, Difonzo e Palumbo, anche un'altra colonna del club, il portiere classe '93, ha deciso di prolungare per lo stesso periodo -- il suo vincolo sportivo con il sodalizio biancoverde, pronto a disputare per il terzo anno consecutivo il campionato nazionale di serie A2 Elite.«La mia avventura con il Giovinazzo C5 è iniziata da bambino - ha detto Di Capua - e sono molto felice di questo ennesimo rinnovo fra le parti.Direi addirittura che, la mia vera casa e sono davvero felice che siamo riusciti a trovare un modo per mettere in pratica questo accordo. Provo solo amore».L'estremo difensore biancoverde, infatti, ha deciso di «rimanere qui perché qui, ormai, è casa mia, sono tanti anni che vesto la maglia del Giovinazzo C5 e per me, che la sognavo da bambino, non c'è cosa più bella di questa. Non c'è niente di più gratificante che ottenere un altro prolungamento. Significa che sto facendo qualcosa di buono - ha detto ancora - e ne sono davvero orgoglioso».Parlando di futsal, invece, l'obiettivo, sotto le direttive del nuovo responsabile dell'area tecnica Menini, è continuare a far bene anche il prossimo anno, sempre nella seconda categoria nazionale dove il portiere di Giovinazzo ha sfoderato prestazioni di gran lunga al di sopra della sufficienza, salvando molto spesso il risultato.«L'essere ancora considerato un punto importante per questo club - ha continuato il riconfermato guardiano della porta giovinazzese - mi rende assai orgoglioso: metterò sempre il cuore in campo per questa maglia, per il club e per persone come».Il numero 15 ha promesso di «dare il massimo, come sempre, in un campionato, come quello di serie A2 Elite, che non sarà semplice, ma questo noi già lo sappiamo», ha concluso Di Capua.