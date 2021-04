Scontro per i playoff: Illuzzi arbitra Frosinone-Cittadella

Il giovinazzesedirigerà quest'oggimatch valido per la 14ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2020/21.L'arbitro cresciuto nella sezione AIA di Molfetta sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Pasquale Capaldo di Napoli e Andrea Zingarelli di Siena. Quarto ufficiale di gara sarà il pistoiesePer Illuzzi si tratta dell'undicesima uscita stagionale in cadetteria, la dodicesima in assoluto in stagione.Nei precedenti 10 confronti diretti in B, l'arbitro pugliese ha estratto 49 cartellini gialli, ma non ha espulso nessun calciatore, mentre sono stati 4 i rigori concessi. L'ultima partita arbitrata era stata LR Vicenza-Pescara 1-0 del 20 marzo scorso.ha già incrociato i ciociari in questo campionato nella trasferta di Pisa del 2 febbraio 2021, sfida terminata a reti inviolate. Quanto al Cittadella, il fischietto di Giovinazzo l'ha incontrata in tre circostanze da quarto uomo (Cittadella-Lecce 2-2 del 30 dicembre 2020, Cittadella-Reggiana 0-3 del 20 febbraio scorso e Cittadella-Pisa 2-0 del 12 marzo), ma mai quest'anno da primo arbitro. L'ultimo precedente in tal senso risale infatti alla scorsa stagione agonistica. Era il 14 febbraio 2020 ed i veneti si imposero per 2-1 all'Adriatico di Pescara.Per il Frosinone di Fabio Grosso, fermo a 39 punti, si tratta forse dell'ultima chiamata per agganciare la zona playoff, mentre per i granata, settimi a 46 punti, il match vale molto per consolidare la posizione in vista degli spareggi promozione del mese prossimo.Fischio d'inizio fissato per le 16 al "Benito Stirpe". Diretta sulla app di DAZN.