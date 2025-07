Senza assicurazione al volante di un'auto a noleggio mai restituita

L'assicurazione dell'auto a noleggio? Inesistente. E non solo: a carico del conducente pendeva anche una querela per appropriazione indebita del veicolo, mai più riconsegnato alla ditta di noleggio e sequestrato da parte degli agenti delladi Giovinazzo, su disposizione dellaProtagonista, un 34enne residente a Ruvo di Puglia, fermato nei giorni scorsi al volante di unada una pattuglia in via Bitonto, nei pressi della rotatoria all'ingresso della città. Gli agenti, diretti sul campo dalla vice commissaria e vice comandante del corpo,, dopo avere intimato l'alt al conducente, hanno interrogato in tempo reale il database. E per prima cosa, è apparso come quel mezzo fosse privo della prescritta copertura assicurativa, poiché scaduta.Insomma non avrebbe dovuto proprio circolare. Di qui, la contestazione immediata della violazione riscontrata e, infine, il sequestro amministrativo del veicolo. Ulteriori accertamenti sul sistema dati, durante i minuti successivi, hanno permesso al personale deldi via Cappuccini di scoprire altro ancora: a carico del conducente, infatti, pendeva anche una querela di parte con l'ipotesi di reato di appropriazione indebita dell'auto, mai più riconsegnata alla ditta di noleggio.Alla sanzione per la mancanza della copertura assicurativa s'è poi aggiunto il sequestro amministrativo della. Che, dopo gli accertamenti degli agenti, è stata ancora sequestrata in modo penale, su disposizione della. Anche se affidata non più a lui, ma ad un deposito giudiziale.