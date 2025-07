Circolazione ferroviaria sospesa. Disagi enormi per i pendolari di Giovinazzo

Problemi tra Barletta e Cerignola per un guasto elettrico

Ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria Bari-Foggia che dalle prime luci dell'alba di venerdì 11 luglio stanno creando disagi ai pendolari Biscegliesi.Trenitalia comunica che a causa di un guasto alla rete elettrica tra le stazioni di Barletta e Cerignola la circolazione è sospesa comportando cancellazioni per i treni regionali e bus sostitutivi per i treni a lunga percorrenza. I disagi già erano iniziati nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 luglio. Tanti pendolari giovinazzesi hanno dovuto prendere mezzi privati una volta giunti in stazione e verificata la situazione.