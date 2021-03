LR Vicenza-Pescara: arbitra Illuzzi di Giovinazzo

Prosegue a ritmo serrato la serie B di calcio. Quest'oggi, 20 marzo, le squadre scenderanno nuovamente in campo per l'11ª giornata di ritorno della stagione 2020/2021.Il giovinazzesedirigerà la sfida tra, in programma al "Romeo Menti" alle 14.00. Gli assistenti di linea che lo coadiuveranno saranno Christian Rossi di La Spezia e Riccardo Annaloro di Collegno. Il ruolo di quarto ufficiale di gara sarà invece affidato al bolognese Alessandro Prontera.Per il fischietto cresciuto nella sezione AIA di Molfetta si tratta dellastagionale in cadetterie, l'undicesima complessiva, se si considera la partita tra Potenza e Triestina di Coppa Italia del 23 settembre 2020, terminata 2-0 per gli alabardati.Nei precedenti nove match di B arbitrati,ha ammonito 44 calciatori, ma non ha espulso nessuno, mentre sono stati 4 i rigori concessi. La curiosità più grande arriva dall'andamento delle gare quando ha arbitrato lui: 4 sono stati infatti i pareggi e 5 i successi esterni. Nessuna squadra che ha giocato in casa ha centrato sin qui la vittoria.Illuzzi ha già incrociato i biancorossi veneti il 20 ottobre scorso, quando pareggiarono tra le mura amiche per 1-1 contro la Salernitana, ed il 4 gennaio 2021, nella fortunata trasferta di Brescia, dove la formazione guidata da Mimmo Di Carlo s'impose con un perentorio 3-0.Due gli incroci anche col Pescara: il 4 dicembre 2020, gli abruzzesi espugnarono col punteggio di 2-0 il "Del Duca" di Ascoli, mentre l'ultimo precedente risale a poco più di un mese fa, al 13 febbraio per l'esattezza. In quella occasione gli adriatici furono sconfitti a domicilio dal Venezia sempre per 2-0.Per il Vicenza, tredicesimo a quota 35 punti, si tratta di una ghiotta opportunità per allontanarsi quasi definitivamente dalla zona playout che dista 7 punti, mentre per il Pescara potrebbe essere una delle ultime chiamate in chiave salvezza.Diretta sulla app di DAZN dalle ore 14.00.