Seconda edizione per il Torneo di Tennistavolo "Città di Giovinazzo"

Non si ferma l'attività dellaed alla vigilia di una lunga estate torna l'appuntamento con ilalla sua seconda edizione.Sfide appassionanti, giovani talenti e atleti rodati, si confronteranno il 21 giugno prossimo all'interno della Palestra della scuola "Papa Giovanni XXIII". A partire dalle ore 8.00 tante partite per arrivare alla finalissima ed assegnare il secondo trofeo, incoronando il successore di Donato Bevilacqua, che nel giugno 2024 si era imposto in finale su Nico Marziale della TT Molfetta.Sarà bello ancora una volta assistere a sfide dai buoni contenuti tecnici, ma soprattutto ad una rassegna, voluta dal gruppo guidato dal presidente Gaetano Dagostino, che unirà come sempre sport e amicizia, cercando di cementare rapporti umani.Tutte le info su iscrizioni sulle pagine social della Polisportiva.