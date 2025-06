Palumbo rinnova con il Defender Giovinazzo C5: «Orgoglioso e felice»

Dopo i rinnovi di Divanei e Difonzo, anche un'altra colonna del2025/26,, ha deciso di prolungare per lo stesso periodo - per un altro anno - il suo vincolo sportivo con il club biancoverde, per il quale gioca già da un biennio nel girone B di serie A2 Elite.«Quando una società come questa ti propone di rinnovare - ha detto -,. Sì, sono molto felice, molto orgoglioso e tante emozioni mi passano per la testa in questo momento. È una sensazione di orgoglio, è una sensazione di gioia».Originario di Napoli, laterale classe '89, è arrivato in biancoverde nell'estate 2023 e ha subito iniziato ad affermarsi sul parquet del PalaPansini: le sette reti messe il primo anno, le otto il secondo e la duttilità nell'essere impiegato anche come centrale del pacchetto arretrato oltre alle sue doti agonistiche hanno convinto il Defender a confermare un giocatore che caratterialmente fornisce certezze anche nello spogliatoio.«Ho scambiato anche qualche parola con il nuovo responsabile dell'area tecnica- ha detto ancora Palumbo - che mi ha sin da subito fatto sentire la fiducia e fatto appassionare al suo progetto sportivo».Dotato di grande corsa e tecnica, l'atleta biancoverde- può ricoprire più zone del campo, calciando egregiamente con entrambi i piedi: nel corso della sua carriera, lunga poco più di un decennio, ha vestito maglie importanti come quelle di Cus Caserta, Marian Futsal, Caserta Futsal, Casagiove, Junior Domitia (con quest'ultima il suo contributo è stato fondamentale per raggiungere i quarti di finale play-off di serie B e la Final Eight di Coppa Italia) e Tombesi Ortona, club con cui ha vinto il campionato di serie B e conquistato la promozione in serie A2.«Ringrazioper questa ennesima possibilità, da parte mia - ha concluso Palumbo - ci sarà sempre tanto amore e sacrificio per questi colori e per questa città».