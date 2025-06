Giovinazzo protagonista su Rai 1 in "Camper in Viaggio"

per le strade del centro storico di Giovinazzo, in compagnia della guida turisticaper osservare da vicino le bellezze storiche ed architettoniche della nuova perla dell'Adriatico meridionale, sempre più meta gettonata a livello nazionale ed internazionale.Introduzione dotta del professorstorico, autore televisivo, saggista, che ha raccontato l'origine del nome "Natiolum". Poiha visitato il Dolmen di San Silvestro, testimonianza del Neolitico, monumento funerario che sorge sulla provinciale che unisce Giovinazzo a Terlizzi.Quindi spazio alle bellezze del borgo antico, vero punto di forza di Giovinazzo, a Cala Porto con tanto di giro in barca durante cui Nunzia Stufano ha dato a Tinto molte informazioni sulla storia della cittadina, e poi la degustazione della inimitabile pizzella in piazzale Aeronautica Militare, un prodotto da forno da non confondere con la classica e più rinomata focaccia barese, ma orgoglio dei fornai giovinazzesi. Belli i passaggi in Concattedrale, davanti alla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, monumenti ricchi di storia e poi la visita ad Ilaria Lafronza, artista locale che ha il suo laboratorio a pochi passi dalla chiesa madre.Ancora una volta Giovinazzo è entrata nelle case di centinaia di migliaia di italiani, una ulteriore promozione per un luogo che si sta assestando sempre più tra le mete pugliesi preferite dai turisti. questo link la puntata completa per chi se la fosse persa.