La Fiamma Giovinazzo in evidenza agli Open Fidal di Molfetta

Ottimi risultati per le giovanissime atlete di casa nostra e per un ragazzino di otto anni

Si sono svolti sabato 22 giugno gli, nel bell'impianto "Mario Saverio Cozzoli" che rievoca la grande tradizione del comune adriatico.Nella rassegna dedicata a giovanissimi, le atlete in erba dellsi sono messe in grande evidenza. Serena Gazzillo ha infatti centrato il successo tra gli esordienti 5, mentre le gemelle Claudia ed Ester Lagrasta sono arrivate rispettivamente seconda e terza tra gli esordienti di 8 anni. Benissimo anche Elena Gazzillo, vincitrice tra le ragazzine di 10 anni, seguita sul terzo gradino del podio da Aurora Gramegna e da Cloe Visicchio giunta quinta al traguardo. Tra i maschietti, bene Angelo Quagliarella, capace di un secondo posto tra gli ottenni. Tutti hanno corso sulla distanza dei 200 metri piani.Continua la grande tradizione dellada decenni punto di riferimento nel Nord Barese per chi ama l'atletica leggera. Si sfornano certamente talenti, ma soprattutto si educa alla disciplina, alla bellezza dello sport e dello stare insieme, un insegnamento non da poco che giunge da tecnici preparati quali Franco De Anna, Flora Piscitelli, Maria Bavaro ed Enza Fiorentino.