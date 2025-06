Processione del Sacro Cuore di Gesù a Giovinazzo: tutte le FOTO

50 foto Processione Sacro Cuore di Gesù 2025 Gianluca Battista

Si è chiusa ieri sera, con la parte esterna e la processione, la festa in onore delnella parrocchia Sant'Agostino.Sul far della sera, dopo la messa vespertina officiata da don Alberto De Mola, la sacra effigie è uscita per le strade della città sulle spalle dei portatori dell'associazione maschile omonima guidata da Michele Depalo.Di grande impatto l'uscita ed il rientro col tradizionale canto del "Te Deum", prima della benedizione solenne imposta dal giovane don Alberto De Mola. Ma lungo tutto il percorso tanti fedeli hanno lanciato petali dai balconi ed hanno reso omaggio al Dio uomo, principio e fine di tutto. Tanti i ringraziamenti di don Cesare Pisani, parroco di Sant'Agostino e vicario foraneo, diretti a chi, ogni anno, con pazienza, devozione e sacrificio organizza nel dettaglio una festa sentitissima a Giovinazzo e ormai non più solo nel quartiere.Al termine della processione, alle 23.30, dal Molo di Levante grandi fuochi d'artificio per concludere i festeggiamenti, molto apprezzato dalle migliaia di persone assiepatesi tra via Marina, Cala Porto ed il primo tratto del Lungomare Marina Italiana.Vi raccontiamo questa serata intensa per i fedeli attraverso le fotografie scattate lungo il percorso. Sulla nostra pagina Facebook trovate i video che hanno scandito l'avanzare del corteo processionale.