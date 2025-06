Ginnastica Iris, Flavia Cassano è vicecampionessa mondiale con l'Italia

Si è concluso come meglio non avrebbe potuto, per l'Italia, ilandato in scena dal 18 al 22 giugno all'Armeec Arena di Sofia. Dopo le medaglie conquistate nel recente Campionato Europeo di Tallinn, le azzurrine, allenate da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, hanno continuato a mietere successi, salendo ben due volte sul podio iridato.Domenica 22 giugno,, assieme alle sue compagne di squadra Elisa Maria Comignani (Armonia d'Abruzzo), Chiara Cortese (Eurogymnica), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori (Cervia Ginnastica), si è laureata vicecampionessa mondiale nell'esercizio con le 10 clavette, al termine di una sfida di altissimo livello, condotta magistralmente da queste giovanissime ragazze, tutte appena 15enni e all'inizio della loro carriera sportiva. Le ginnaste hanno tirato fuori il genio dalla lampada, incantando il pubblico sugli spalti - numerosissimo il tifo italiano accorso in Bulgaria, tra parenti, famigliari e amici – interpretando "Friend like me" di Will Smith, brano tratto dal film di Aladdin. Ultime a scendere in pedana come da start list, appena uscito sul maxischermo il punteggio di 24.200 hanno subito festeggiato la, alle spalle dell'Ucraina, oro a quota 24.900, ma davanti alle padrone di casa della Bulgaria, terze con 24.150 punti.Non era facile tornare nuovamente in pedana con i 5 cerchi, serviva testa e concentrazione. Il gruppo italiano però ci è riuscito, ha ottenuto il punteggio di 25.100 e si è messo al collo un'altra medaglia, di bronzo questa volta, pari merito con l'Estonia. Il titolo va alla Bulgaria con 26.600 punti, mentre sul secondo gradino del podio è salito il Brasile a quota 25.350.Dopo 10 mesi di duro lavoro lontana da casa, per Flavia è tempo di riposare e ricaricare le batterie per poter poi tornare in palestra dalle sue compagne, con cui potrà condividere un bagaglio ricco di conoscenze tecniche e di indimenticabili esperienze di vita.