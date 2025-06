Nel weekend la ciclopedalata Coast to Coast challenge da Altamura a Giovinazzo

Sport e salute si uniscono nellala rassegna per ciclisti e cicloamatori che si terrà in questo fine settimana tra Altamura e Giovinazzo. Si tratta della ciclopedalata europea per sostenere, con uno sguardo importante alla dieta mediterranea ed ai sani stili di vita. La manifestazione gode del sostegno della Federciclismo regionale guidata dal giovinazzese Tommaso Depalma.Si parte oggi, sabato 28 giugno, in piazza Matteotti ad Altamura alle ore 18,00, con spazi area foode laboratori della tradizione contadina; poi ci saranno spazi espositivi sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e sulla solidarietà. Alle 18.30 food talk sulla dieta mediterranea ed alle 20.30 ci sarà uno show cooking. Alle 23.00 il passaggio di testimone tra la Basilicata e la Puglia, con i cicloamatori che giungeranno sulla Murgia provenienti da Paestum, nel Cilento.Il giorno dopo, domenica 29 giugno, partenza alle 7.00 da piazza Matteotti. E poi via, in un percorso dalle straordinarie suggestioni che attraverserà Ruvo di Puglia, Terlizzi e Bitonto, prima di giungere per il meritato riposo e per il ristoro finale a Giovinazzo.