Sacro Cuore di Gesù, stasera la processione a Giovinazzo: programma ed itinerario

Giovinazzo in festa per il Sacro Cuore di Gesù, una delle più sentite feste estive che precedono la grande festa patronale in onore di Maria SS di Corsignano in agosto.

Questa sera ci sarà la tradizionale processione per le vie della città, culmine dei festeggiamenti esterni, che si chiuderanno col canto del "Te Deum" sul sagrato della Parrocchia di Sant'Agostino, la benedizione solenne impartita da don Cesare Pisani ed i fuochi artificiali dal Molo di Levante alle 23.15.

Noi, come spesso accade dalle nostre pagine, vi riproponiamo il programma completo varato dall''Associazione Maschile "Sacro Cuore di Gesù" guidata da Michele Depalo.

Domenica 29 giugno

Ore 8.00 - Lancio di razzi pirici dal Molo di Levante.Ore 8.30 - Santa MessaOre 10.30 - Santa Messa presieduta da don Cesare Pisani con la partecipazione degli iscritti all'Associazione Maschile "Sacro Cuore di Gesù" e all'"Apostolato di Preghiera". Benedizione degli scapolari dei nuovi associati.Ore 18.45 - Santa Messa presieduta da don Alberto De Mola, nuovo sacerdote con la partecipazione delle Guardie d'Onore al Sacro Cuore di Gesù di Molfetta. Al termine solenne processione per le strade della città, accompagnata dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo. Al rientro dell'effigie, sul sagrato di Sant'Agostino, canto del "Te Deum".piazza Sant'Agostino, via Marconi, via De Deo, via Trieste, via Venezia, via Cairoli, via Ten. Piscitelli, via Bovio, via D'Azeglio, via Marconi, via Sasso, via Gioia, piazza Vittorio Emanuele II, via Cappuccini, via Vittorio Veneto, via Daconto, via Balilla, rientro in chiesa da piazza Sant'Agostino.Ore 23.15 - Grandioso spettacolo pirotecnico sul Molo di Levante.