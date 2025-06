Musicisti di Giovinazzo al Capotorti Music Festival di Molfetta

Per la gioia dei melomani, questa sera, alle ore 20.30, nella chiesa di San Pio X a Molfetta, si terrà un galà lirico nell'ambito delevento, giunto alla terza edizione.La rassegna musicale, che ha registrato un notevole riscontro di pubblico, renderà omaggio al compositore molfettese Luigi Capotorti, (1767-1842), figura di alto riferimento del classicismo italiano e allievo talentuoso del celebre Niccolò Piccinni. L'attesa manifestazione è stata organizzata dall'omonima associazione con la direzione artistica del M° Nicola Petruzzella.L'omaggio all'opera lirica è Patrimonio Unesco 2023. Per celebrare l'opera lirica, questa sera, saranno eseguite arie celebri del repertorio di Puccini, Verdi, Mozart, Donizetti, Rossini e Bizet. In scena si potranno ascoltare le voci del soprano Rosa Angela Alberga, del mezzosoprano Simona Gialluisi, del tenore Nico Franchini. Il pianista e raffinato arrangiatore dei brani in programma è iltra le eccellenze musicali giovinazzesi. Grande rilievo stilistico ricoprono da sempre il Coro e l'Orchestra del Capotorti Festival, quest'ultima formata da due musicisti originari di Giovinazzo,e poi da Vincenzo Raimondi (violoncello), Alessio Bellarte (flauto), Ilaria Catanzaro (violino) e Antonella Altamura (violino). L'incontro con la bellezza dell'opera lirica sarà, di sicuro, occasione coinvolgente perché saprà creare momenti di particolare intensità che emozioneranno il pubblico.