Festival GustoJazz 2025: Corato si accende di musica, gusto e cultura

Dall'nasce ogni anno un'esperienza unica, coinvolgente, da vivere con tutti i sensi. Dal, torna al'appuntamento con, il festival che da sette edizioni racconta il territorio attraverso le note, i sapori e la bellezza dei suoi luoghi.Otto serate nel cuore del centro storico, tra piazze che si trasformano in palcoscenici e vicoli che si riempiono di musica e profumi, con un cartellone artistico di rilievo e un programma enogastronomico che valorizza l'identità autentica della Puglia.Il programma musicale di2025 propone un viaggio sonoro che va dal jazz classico alle nuove frontiere della sperimentazione. Grande partecipazione all'Opening Party in Piazza Sedile con(27 giugno), ai concerti in Piazza Vittorio Emanuele di(28 giugno) e, (29 giugno). Il Festival prosegue con(Piazzetta dei Bambini, 30 giugno),(Piazza Abbazia, 1luglio),(Piazza Abbazia, 2 luglio),(Piazza Marconi, 3 luglio),(Piazza Marconi, 4 luglio).Concerti dal vivo, jam session, progetti inediti e contaminazioni con la world music, l'elettronica e il soul faranno vibrare le piazze di Corato ogni sera.è anche un. Prima dei concerti, glianimeranno le piazze del centro, con proposte gastronomiche in abbinamento a vini e musica dal vivo.Il programma ha visto anche momenti di approfondimento culturale come il(sabato 28 giugno) e il(domenica 29 giugno), realizzato in collaborazione cone lo chefUn'occasione per conoscere i prodotti locali, le tradizioni culinarie e le nuove visioni legate allae allaTutti gli eventi disono, pensati per un pubblico ampio e diversificato: famiglie, turisti, appassionati di musica, giovani, residenti. Il festival è anche un esempio concreto di, con attenzione all'accessibilità fisica, sensoriale ed economica.è anche: le sue bellezze architettoniche, i paesaggi murgiani, le eccellenze agroalimentari, la vivacità culturale. Partecipare al festival significa immergersi in un racconto collettivo fatto di suoni, sapori e relazioni.La VII edizione diè organizzata dall'Associazione Culturale Art Promotion ed è realizzata con il contributo del"L'evento è cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8."Partner: Pastificio, Cooperativa Lavorazione Prodotti AgricoliSi ringrazia per la collaborazione:– Centro storico