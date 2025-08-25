Bocce - Pol. Juvenatium - Anthopos
Bocce - Pol. Juvenatium - Anthopos
Altri sport

Polisportiva Juvenatium organizza il secondo Torneo di Bocce "Città di Giovinazzo"

Appuntamento il 29 e 30 agosto

Giovinazzo - lunedì 25 agosto 2025
Non solo tennistavolo. La Polisportiva Juvenatium del presidente Gaetano Dagostino non dimentica una disciplina storica ed amatissima in Italia: le bocce.

Praticata largamente all'interno del Parco Scianatico di Giovinazzo, che sarà cornice del secondo "Torneo di bocce Città di Giovinazzo" che si svolgerà nelle giornate del 29 e del 30 agosto. Dopo una prima fase a gironi, ci saranno poi gli scontri ad eliminazione diretta. Possono partecipare tutti dai 16 anni in poi.

Per info ed iscrizioni è possibile chiamare il 328.8729451 oppure il 331.6928929. Il termine per le iscrizioni è fissato alla mezzanotte del 27 agosto.
  • Polisportiva Juvenatium
Santommaso Festival, il bilancio dell'ultima serata
25 agosto 2025 Santommaso Festival, il bilancio dell'ultima serata
Risalita edicola di Maria SS di Corsignano: una comunità si è rimessa in cammino - VIDEO
24 agosto 2025 Risalita edicola di Maria SS di Corsignano: una comunità si è rimessa in cammino - VIDEO
Altri contenuti a tema
Tennistavolo, Donato Bevilacqua e Massimiliano Servillo vincono il II Torneo "Città di Giovinazzo" Tennistavolo, Donato Bevilacqua e Massimiliano Servillo vincono il II Torneo "Città di Giovinazzo" La rassegna organizzata dalla Polisportiva Juvenatium
Seconda edizione per il Torneo di Tennistavolo "Città di Giovinazzo" Seconda edizione per il Torneo di Tennistavolo "Città di Giovinazzo" Ad organizzarlo la Polisportiva Juvenatium
Bocce che passione! Collaborazione tra Polisportiva Juvenatium e Cooperativa Anthropos Sociale Bocce che passione! Collaborazione tra Polisportiva Juvenatium e Cooperativa Anthropos Un percorso comune che dura da alcuni mesi e che potrebbe interessare anche il tennis tavolo
Stasera al Parco Scianatico si canta con "The Great Gig in the Park" Musica Stasera al Parco Scianatico si canta con "The Great Gig in the Park" Sul palco il gruppo musicale Area 628
Stefano Deceglie e Giuseppe Giacò vincono il primo Torneo di bocce "Città di Giovinazzo" Stefano Deceglie e Giuseppe Giacò vincono il primo Torneo di bocce "Città di Giovinazzo" Mercoledì 17 luglio la premiazione al Parco Scianatico
Dal 15 al 17 luglio il primo Torneo di bocce "Città di Giovinazzo" Dal 15 al 17 luglio il primo Torneo di bocce "Città di Giovinazzo" Ad organizzarlo la Polisportiva Juvenatium
1 Tennistavolo, il Torneo "Città di Giovinazzo" va a Donato Bevilacqua Tennistavolo, il Torneo "Città di Giovinazzo" va a Donato Bevilacqua L'atleta di casa ha sconfitto in finale Nico Marziale
A Giovinazzo il primo torneo di tennistavolo A Giovinazzo il primo torneo di tennistavolo È organizzato dalla Polisportiva Juvenatium
Continua l'abbandono di rifiuti in via Madonna degli Angeli. Nessuno interviene
24 agosto 2025 Continua l'abbandono di rifiuti in via Madonna degli Angeli. Nessuno interviene
Tempo variabile nella domenica di Giovinazzo
24 agosto 2025 Tempo variabile nella domenica di Giovinazzo
"Essere per esserci ", in tanti a Giovinazzo per il nuovo libro di Agostino Picicco
23 agosto 2025 "Essere per esserci", in tanti a Giovinazzo per il nuovo libro di Agostino Picicco
Si chiude la Festa Patronale: stasera la risalita dell'Edicola di Maria SS di Corsignano
23 agosto 2025 Si chiude la Festa Patronale: stasera la risalita dell'Edicola di Maria SS di Corsignano
Regionali, Decaro detta le regole per candidarsi. Bavaro gli risponde
23 agosto 2025 Regionali, Decaro detta le regole per candidarsi. Bavaro gli risponde
A Giovinazzo si elegge Miss Cinema Puglia
23 agosto 2025 A Giovinazzo si elegge Miss Cinema Puglia
Il Giovinazzo C5 rinnova la fiducia anche per Rafanelli e Rotunno
23 agosto 2025 Il Giovinazzo C5 rinnova la fiducia anche per Rafanelli e Rotunno
"Donna, se' tanto grande e tanto vali... ", successo in cattedrale per il recital di Gerardo Placido
22 agosto 2025 "Donna, se' tanto grande e tanto vali...", successo in cattedrale per il recital di Gerardo Placido
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.