Polisportiva Juvenatium organizza il secondo Torneo di Bocce "Città di Giovinazzo"
Appuntamento il 29 e 30 agosto
Giovinazzo - lunedì 25 agosto 2025
Non solo tennistavolo. La Polisportiva Juvenatium del presidente Gaetano Dagostino non dimentica una disciplina storica ed amatissima in Italia: le bocce.
Praticata largamente all'interno del Parco Scianatico di Giovinazzo, che sarà cornice del secondo "Torneo di bocce Città di Giovinazzo" che si svolgerà nelle giornate del 29 e del 30 agosto. Dopo una prima fase a gironi, ci saranno poi gli scontri ad eliminazione diretta. Possono partecipare tutti dai 16 anni in poi.
Per info ed iscrizioni è possibile chiamare il 328.8729451 oppure il 331.6928929. Il termine per le iscrizioni è fissato alla mezzanotte del 27 agosto.
