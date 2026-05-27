Nuova segnaletica orizzontale nelle strade di Giovinazzo

«Da qualche giorno abbiamo dato avvio al rifacimento della segnaletica orizzontale. Fra un mese circa, invece, metteremo mano alla nuova segnaletica verticale che riguarderà il quartiere "Quattro Fontane" per giungere alla chiusura del primo tratto del lungomare di Ponente e ottenerne così la pedonalizzazione».Lo ha annunciato nella giornata di ieri, 26 maggio, il sindaco di Giovinazzo,Interventi resisi necessari per il deterioramento della segnaletica presente in diverse zone, continuamente compromessa da aziende che aprono cantieri per servizi e raramente ripristinano lo stato dei luoghi. Intanto l'intervento alle "Quattro Fontane" servirà particolarmente nell'ormai imminente stagione estiva, poiché sono tantissime le vetture che comunque arrivano nell'area, i cui automobilisti poi si spostano a Ponente.