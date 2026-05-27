Nuova segnaletica orizzontale
Nuova segnaletica orizzontale
Attualità

Nuova segnaletica orizzontale nelle strade di Giovinazzo

Sollecito annuncia a breve l'inizio dei lavori per quella verticale

Giovinazzo - mercoledì 27 maggio 2026
«Da qualche giorno abbiamo dato avvio al rifacimento della segnaletica orizzontale. Fra un mese circa, invece, metteremo mano alla nuova segnaletica verticale che riguarderà il quartiere "Quattro Fontane" per giungere alla chiusura del primo tratto del lungomare di Ponente e ottenerne così la pedonalizzazione».

Lo ha annunciato nella giornata di ieri, 26 maggio, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito. Interventi resisi necessari per il deterioramento della segnaletica presente in diverse zone, continuamente compromessa da aziende che aprono cantieri per servizi e raramente ripristinano lo stato dei luoghi. Intanto l'intervento alle "Quattro Fontane" servirà particolarmente nell'ormai imminente stagione estiva, poiché sono tantissime le vetture che comunque arrivano nell'area, i cui automobilisti poi si spostano a Ponente.
Segnaletica orizzontale
Segnaletica orizzontale © Staff sindaco
Segnaletica orizzontale
Segnaletica orizzontale © Staff sindaco
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