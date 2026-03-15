Piscitelli spinge il Defender Giovinazzo: «Dobbiamo vincere, vogliamo i play-off»

«Le ultime quattro gare devono essere per noi grandi partite. A partire da quella con il», in programma questo pomeriggio: così, capitano del, spiega come il gruppo biancoverde affronterà la fine della stagione in vista degli spareggi promozione.I giovinazzesi del presidente, dopo i successi esterni della Futura e del Taranto, venerdì, che hanno inaugurato la ventitreesima giornata del girone B di serie A2 Elite, sono quinti, a quota 44 punti, reduci da ben tre vittorie di fila contro, le ultime due lontano dal PalaPansini. «Quest'anno, fuori casa, ci stiamo togliendo davvero tante soddisfazioni», ha detto ancora Piscitelli.L'ultima gara degli uomini diè stata decisa dal poker di, autore finora di 24 reti. «Il nostro è un gruppo che sa quello che deve fare - le parole del capitano -. E poi, con un Difonzo così, è veramente tutto più facile».Ora, però, bisogna superare in casa l'ostico Atletico Canicattì del tecnico Mittelman che insegue ad una sola lunghezza, proprio la squadra che, ad inizio mese, ha estromesso i biancoverdi dalla Final Four di Coppa Italia, potendo contare, fra gli altri, sul pivot Sanz, con 21 gol, oltre all'universale Gonzalez, 13 reti come Messina.«L'eliminazione dai quarti è una ferita ancora aperta - ha continuato Piscitelli -, però,: giochiamo in casa e dobbiamo vincere per cercare di arrivare il più in alto possibile in classifica».L'appuntamento, in programma eccezionalmente questo pomeriggio (Giovinazzo sabato e domenica sarà il palcoscenico della Final Four di Wse Trophy di hockey su pista), si disputerà al PalaPansini. Fischio d'inizio alle ore 17.00.