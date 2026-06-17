Polisportiva Juvenatium
Polisportiva Juvenatium
Altri sport

Pickleball, nella Coppa Italia a squadre ottima performance della Polisportiva Juvenatium

La seconda tappa si è tenuta tra Fasano e Martina Franca

Giovinazzo - mercoledì 17 giugno 2026
Nella giornata di sabato 13 giugno 2026 si è tenuta la seconda tappa della Coppa Italia di Pickleball.
La Polisportiva Juvenatium si è resa protagonista in due categorie, quella maschile argento e quella mista oro.

La squadra maschile vi ha partecipato presso il centro sportivo Giardinelli di Fasano.
I componenti della squadra erano Ivan Allegretta in qualità di capitano e leader del gruppo, Stefano Dagostino, Michelangelo Martino, Vito Visentini, Daniele Massafra, Gaetano Spanò e Giuseppe Stolfa.

La Polisportiva Juvenatium si è congedata dalla Coppa Italia con un secondo posto, un risultato insperato visti i pochi mesi di lavoro e di organizzazione per quanto riguarda il progetto Pickleball a Giovinazzo. Una bella soddisfazione e una grande dose di entusiasmo per il futuro.

Ma i portacolori giovinazzesi sono stati protagonisti anche al Palasun di Martina Franca con la squadra mista oro composta dal capitano Francesco Dagostino, da Ignazio Portoghese, Michele Bitetto, Marina Caccavo e Tina Gagliardi. Anche il misto oro ha concluso la Coppa Italia al secondo posto. Grandi risultati e tante soddisfazioni per una società che in poco più di un anno di attività tra tennis tavolo e pickleball ha raggiunto traguardi impensabili.
Polisportiva Juvenatium - Coppa Italia pickleballPolisportiva Juvenatium - Coppa Italia pickleballPolisportiva Juvenatium - Coppa Italia pickleballPolisportiva Juvenatium - Coppa Italia pickleballPolisportiva Juvenatium - Coppa Italia pickleballPolisportiva Juvenatium - Coppa Italia pickleball
  • Polisportiva Juvenatium
  • Pickleball
Torna il Consiglio comunale. Ci si occuperà anche di bilancio di previsione
16 giugno 2026 Torna il Consiglio comunale. Ci si occuperà anche di bilancio di previsione
Cala Porto, dal 17 al 22 giugno ordinato lo sgombero da imbarcazioni
16 giugno 2026 Cala Porto, dal 17 al 22 giugno ordinato lo sgombero da imbarcazioni
Altri contenuti a tema
D2, la Polisportiva Juvenatium supera anche la capolista Corato D2, la Polisportiva Juvenatium supera anche la capolista Corato Ultima giornata all'insegna della "linea verde" su entrambi i fronti
Pickleball, due giovinazzesi tra i primi tredici in Italia Pickleball, due giovinazzesi tra i primi tredici in Italia Nel singolare maschile Ivan Allegretta è il n.1
Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium è matematicamente seconda Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium è matematicamente seconda Successo anche a Gravina. E domenica arriva la capolista Corato
Pickleball, Giovinazzo domina in campo maschile al Country Club Bari Pickleball, Giovinazzo domina in campo maschile al Country Club Bari In evidenza Ivan Allegretta e Stefano Dagostino
D2 tennistavolo, brilla ancora la Polisportiva Juvenatium D2 tennistavolo, brilla ancora la Polisportiva Juvenatium La matricola terribile conferma la seconda posizione in classifica
Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium espugna Molfetta Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium espugna Molfetta I giovinazzesi ora sono secondi in solitaria nel campionato di D2
Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium consolida il secondo posto in classifica Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium consolida il secondo posto in classifica Battuto 6-1 l'Azzurro Molfetta
Tennisitavolo, la Polisportiva Juvenatium fa tre su tre Tennisitavolo, la Polisportiva Juvenatium fa tre su tre Giovinazzesi scatenati, piegato anche il Molfetta
Si dividono le strade tra il Defender Giovinazzo C5 e Tanke
16 giugno 2026 Si dividono le strade tra il Defender Giovinazzo C5 e Tanke
I bimbi e le bimbe giovinazzesi hanno celebrato la Festa del Mare
16 giugno 2026 I bimbi e le bimbe giovinazzesi hanno celebrato la Festa del Mare
Il cuore dei giovinazzesi per Sant'Antonio di Padova: FOTO e VIDEO
15 giugno 2026 Il cuore dei giovinazzesi per Sant'Antonio di Padova: FOTO e VIDEO
Anteprima di "Conversazioni dal Mare " in piazza Porto
15 giugno 2026 Anteprima di "Conversazioni dal Mare" in piazza Porto
"Conversazioni dal Mare 2026 ": a Giovinazzo tre giorni per raccontare il presente
15 giugno 2026 "Conversazioni dal Mare 2026": a Giovinazzo tre giorni per raccontare il presente
Presentata l'edizione 2026 del Festival "Del racconto, il Film "
15 giugno 2026 Presentata l'edizione 2026 del Festival "Del racconto, il Film"
Il restyling del campo sportivo "De Pergola ": inaugurata la nuova pista di atletica
14 giugno 2026 Il restyling del campo sportivo "De Pergola": inaugurata la nuova pista di atletica
Giovinazzo in festa per Sant'Antonio di Padova: il programma domenicale
14 giugno 2026 Giovinazzo in festa per Sant'Antonio di Padova: il programma domenicale
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.