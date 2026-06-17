Altri sport
Pickleball, nella Coppa Italia a squadre ottima performance della Polisportiva Juvenatium
La seconda tappa si è tenuta tra Fasano e Martina Franca
Giovinazzo - mercoledì 17 giugno 2026
Nella giornata di sabato 13 giugno 2026 si è tenuta la seconda tappa della Coppa Italia di Pickleball.
La Polisportiva Juvenatium si è resa protagonista in due categorie, quella maschile argento e quella mista oro.
La squadra maschile vi ha partecipato presso il centro sportivo Giardinelli di Fasano.
I componenti della squadra erano Ivan Allegretta in qualità di capitano e leader del gruppo, Stefano Dagostino, Michelangelo Martino, Vito Visentini, Daniele Massafra, Gaetano Spanò e Giuseppe Stolfa.
La Polisportiva Juvenatium si è congedata dalla Coppa Italia con un secondo posto, un risultato insperato visti i pochi mesi di lavoro e di organizzazione per quanto riguarda il progetto Pickleball a Giovinazzo. Una bella soddisfazione e una grande dose di entusiasmo per il futuro.
Ma i portacolori giovinazzesi sono stati protagonisti anche al Palasun di Martina Franca con la squadra mista oro composta dal capitano Francesco Dagostino, da Ignazio Portoghese, Michele Bitetto, Marina Caccavo e Tina Gagliardi. Anche il misto oro ha concluso la Coppa Italia al secondo posto. Grandi risultati e tante soddisfazioni per una società che in poco più di un anno di attività tra tennis tavolo e pickleball ha raggiunto traguardi impensabili.
La Polisportiva Juvenatium si è resa protagonista in due categorie, quella maschile argento e quella mista oro.
La squadra maschile vi ha partecipato presso il centro sportivo Giardinelli di Fasano.
I componenti della squadra erano Ivan Allegretta in qualità di capitano e leader del gruppo, Stefano Dagostino, Michelangelo Martino, Vito Visentini, Daniele Massafra, Gaetano Spanò e Giuseppe Stolfa.
La Polisportiva Juvenatium si è congedata dalla Coppa Italia con un secondo posto, un risultato insperato visti i pochi mesi di lavoro e di organizzazione per quanto riguarda il progetto Pickleball a Giovinazzo. Una bella soddisfazione e una grande dose di entusiasmo per il futuro.
Ma i portacolori giovinazzesi sono stati protagonisti anche al Palasun di Martina Franca con la squadra mista oro composta dal capitano Francesco Dagostino, da Ignazio Portoghese, Michele Bitetto, Marina Caccavo e Tina Gagliardi. Anche il misto oro ha concluso la Coppa Italia al secondo posto. Grandi risultati e tante soddisfazioni per una società che in poco più di un anno di attività tra tennis tavolo e pickleball ha raggiunto traguardi impensabili.