Piccoli talenti crescono, Alessandro Perrino è del Bari

Un giovane talento dellaben presto coronerà il sogno di ​indossare la maglia della squadra del cuore, ilL'under 15, atleta classe '07, è un nuovo tesserato del club del presidentee sarà inserito nel gruppo deiUna grande soddisfazione per tutta la scuola calcio, per tutti i suoi amici e per le famiglie. Ma lo è soprattutto per, suo unico allenatore per ben 6 anni: «Alex - le parole del tecnico, con le lacrime agli occhi e la voce rotta dall'emozione - mi hai emozionato, ho firmato insieme a te, ho spinto con i miei occhi la tua firma., abbiamo dato un senso concreto a tutto il cammino fatto insieme per ben 6 anni».«Ricordo la tua pigrizia, la tua timidezza - dice ancora Bruno -. Tanto abbiamo fatto, oggi ti hanno portato ad essere, ma che significa solo iniziare un percorso da privilegiato rispetto a tanti altri, quindi rispetta tutto e goditi il cambiamento. Guarda avanti, ma rispetta tutti. Ti ho parlato dicendoti la realtà, sappi che sono e sarò sempre a tua disposizione».«Forza Alex un grosso in bocca al lupo per tutto da tutta la tua famiglia. Un grazie doveroso - conclude Bruno piangendo di gioia - devo farlo ai genitori, educatori eccellenti, che hanno rispettato il mio lavoro. Grazie davvero, questa vostra intelligenza è stata importante per questo risultato».